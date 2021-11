Droit et souffrance comparée au Nicaragua et au Cameroun

Nous avons appris que le Conseil électoral suprême du Nicaragua a déclaré qu’avec presque tous les bulletins de vote comptés, un décompte préliminaire a permis à l’alliance sandiniste d’Ortega de l’emporter avec environ 76% des voix.

Ainsi, le président nicaraguayen Daniel Ortega a décroché un quatrième mandat consécutif, selon les résultats annoncés lundi 08 novembre 2021, après avoir emprisonné ses rivaux politiques avant un vote qui a suscité des menaces de sanctions de la part des États-Unis et des appels internationaux à des élections libres.

De plus, une déclaration des 27 membres de l’UE a accusé Ortega d' »incarcération systématique, harcèlement et intimidation » d’opposants, de journalistes et de militants.

En outre, dans une déclaration, le président américain, Joseph Biden, a accusé le gouvernement Ortega d’avoir mené « une mascarade d’élection de pantomimes qui n’était ni libre ni équitable, et certainement pas démocratique ».

Biden a déclaré que l’emprisonnement de près de 40 personnalités de l’opposition et l’empêchement d’autres partis de participer aux élections « ont faussé les résultats bien avant le jour du scrutin ». Il a également noté que les médias indépendants ont été fermés, des journalistes emprisonnés et des groupes de la société civile harcelés.

« Longtemps impopulaire et maintenant sans mandat démocratique, la famille Ortega et Murillo dirigent désormais le Nicaragua comme des autocrates, comme la famille Somoza qu’Ortega et les sandinistes ont combattu il y a quatre décennies », a déclaré Biden.

C’est fort de ce contexte que Daniel Ortega a affirmé que « ceux qui y sont emprisonnés sont des fils de putes des impérialistes yankees. Ils devraient être emmenés là-bas, aux États-Unis, parce que ce ne sont pas des Nicaraguayens. Ils ont cessé d’être nicaraguayens depuis longtemps, ils n’ont pas de patrie. Qu’ils les y emmènent, afin qu’ils puissent lui servir ce qu’ils sont: esclaves de l’empire, traîtres de la patrie.

Il faut reconnaître qu’Ortega avait commencé la politique en tant que jeune révolutionnaire de gauche dans les années 1970 qui combattait alors dans la guérilla contre la dictature anticommuniste soutenue par les États-Unis d’Anastasio Somoza, dont la famille était au pouvoir au Nicaragua depuis plus de quatre décennies. Après que les sandinistes ont mené une révolution populaire pour renverser la dictature de Somoza le 19 juillet 1979, Ortega est devenu membre de la junte révolutionnaire. Il s’est lancé dans un programme radical de changement social, comprenant des réformes agraires et une campagne d’alphabétisation réussie.

À l’ICL2P, nous critiquons à la fois les tyrans autocratiques de gauche et de droite soutenus par les États-Unis qui dirigent le Honduras, le Salvador ou le Guatemala voisins puis dans des endroits comme le Cameroun.

Le fait est que nous les auscultions pratiquement comme un laser, notamment les lacunes et graves manquements de tous leurs dirigeants, y compris des pays considérés comme les ennemis officiels des États-Unis, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme dans les pays considérés comme des États (bon) clients ou amis des américains. Nous disons constamment à quel point les conditions sont horribles au Nicaragua, au Venezuela, à Cuba, etc. …comme nous répertons les conditions tout aussi (ou plus) odieuses dans les États mandataires américains comme le Cameroun.

L’ICL2P critique des régimes de gauche comme des régimes de droite et des États clients comme le Cameroun. – Nous avons critiqué tous les régimes où les puissants exercent un contrôle, dans la manière qu’ils ont de s’arroger des succès frauduleux à travers des renversements des gouvernements légitimes, le déclenchement des guerres dans des pays pauvres mais riches en combustibles fossiles. À cet égard nous avons toujours préconisé de sanctionner et boycotter ces pays, appuyés parfois sur des réglementations fiscales injustes, les aides conditionnées des organisations financières internationales orientées en réalité pour assouvir les besoins des économies riches grâce à un contrôle et une propagande médiatique bien orientée et biaisée.

Car fondamentalement ce qui devrait vraiment compter le plus est de savoir si nous créons des sociétés qui favorisent le bien-être des personnes et de la planète entière, puis qui ouvrent ou offrent les meilleurs capacités pour nous cultiver et nous exprimer.

Ainsi, plutôt que de nous concentrer sur un seul pays ou un seul individu, nous examinons les forces systémiques qui sont en jeu. Nous ne nous soucions pas de la mentalité, de l’idéologie sous-jacente consistant généralement à opposer «le nous contre le eux» qui n’aide personne. Nous écrivons dans le but d’essayer de créer un monde meilleur et intelligible pour tous.

Donc, pour ceux qui tentent de nous enfermer dans une case idéologique, l’ICL2P reconnaît une tendance de certains à gauche à amoindrir les lacunes et même les atrocités des mouvements révolutionnaires (la même myopie existe également à droite), puis à occulter les crimes dans les États clients des occidentaux comme le Cameroun.

Nous considérons à cet effet qu’il est possible pour un gouvernement de poursuivre des politiques de centre-droit et de s’engager en mettant résolument en pratique les principes démocratiques. Tout comme il est possible pour des gouvernements de poursuivre des politiques de gauche et de respecter scrupuleusement la démocratie pluraliste.

