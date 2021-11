Le père de Joël Matip aimerait voir son fils jouer pour le Cameroun lors de la CAN 2021 :: CAMEROON

Jean Matip, le père du défenseur de Liverpool Joël Matip, a révélé qu’il adorerait voir son fils jouer pour le Cameroun à domicile lors de la CAN 2021 l’année prochaine.

Au cours d’une conversation téléphonique avec le journaliste camerounais basé en Europe Yompang Clobert, Jean Matip, père du défenseur de Liverpool Joel Matip s’est exprimé sur l’avenir de son fils en sélection nationale. «Je comprends l’intérêt des Camerounais. Joël joue toujours pour son club. Nous restons positifs, mais il a 30 ans et peut prendre des décisions», a-t-il confié.

Depuis plus de sept ans, Joel Matip ne s’est pas rapproché de l’équipe nationale du Cameroun. Le défenseur de Liverpool a joué pour la dernière fois pour le Cameroun lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil. Depuis lors, les tentatives de l’entraîneur Hugo Broos, de Clarence Seedorf et plus récemment d’António Conceiçao pour intégrer le joueur n’ont donné aucun résultat. Le père reste cependant optimiste. Joël Matip pourrait retrouver la tanière des Lions Indomptables

« Je veux qu’il vienne jouer pour l’honneur de l’Afrique et du Cameroun où je passe régulièrement du temps. Les Camerounais connaissent mon opinion surtout avec le prochain tournoi de la CAN, mais la décision doit venir de l’homme de 30 ans », a insisté Jean.