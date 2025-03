Max Ngassa est un réalisateur, producteur, scénariste et étalonneur numérique camerounais, né le 18 août 1975 à Muyuka. Basé à Paris, il se distingue par un parcours riche qui allie maîtrise artistique et expertise technique en post-production.

Sa filmographie comprend Le Court métrage (Tikaya en 2017), la série "Héritage et Compagnie" (2019), le long métrage "Kuvah" (2022) coproduit avec l’actrice Syndy Emade, la série "Centre Médical" (2024) avec Gohou Michel, et des collaborations majeures en étalonnage sur les séries Canal+ "Obatanga" et "Cacao" (2025) d’Alex Ogou.

Max Ngassa incarne aujourd’hui une nouvelle génération de cinéastes africains au regard universel, capable de porter des projets ambitieux alliant exigence narrative et puissance visuelle. Sa double compétence artistique et technique fait de lui un partenaire privilégié pour les producteurs, festivals et diffuseurs à la recherche decontenus à fort impact culturel et esthétique.