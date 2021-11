CAMEROUN :: Crise anglophone : deux militaires tués par des séparatistes. :: CAMEROON

Au moins deux militaires camerounais ont été tués dans une nouvelle attaque perpétrée jeudi par des séparatistes anglophones dans le Sud-Ouest du Cameroun, selon les autorités locales.

Les soldats sont tombés dans une embuscade alors qu'ils se rendaient dans l’arrondissement d’Ekondo Titi dans le Sud-Ouest, l’une des deux régions anglophones du pays, a précisé le maire de localité, Kenneth Ene Nanji.

« Deux militaires ont été mortellement atteint par balles », a souligné le maire d’Ekondo Titi.

D’après la légion de gendarmerie du Sud-Ouest, les militaires attaqués relèvent du 22ème Bataillon d’infanterie motorisé (BIM), un corps d’élite de l’armée camerounaise. Des séparatistes anglophones ont revendiqué l’attaque à travers des vidéos mises en circulation sur les réseaux sociaux vendredi.

L’attaque de jeudi intervient trois jours après l’embuscade qui a visé d'autres soldats dans la localité de Bui (Nord-Ouest) faisant plusieurs blessés parmi eux. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, régions anglophones du Cameroun, sont en proie, depuis plus de quatre ans, à un sanglant conflit entre des groupes armés qui réclament l’indépendance des deux régions sous le nom d’Ambazonie et les forces de défense camerounaises.

Une partie de la minorité anglophone s’estime marginalisée au Cameroun, ancienne colonie française peuplée majoritairement de francophones.Les civils sont fréquemment pris à partie et victimes d’exactions des deux camps, selon des ONG internationales et l’ONU.