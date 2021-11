CAMEROUN :: Sept élèves du Lycée de Mendong arrêtés en pleins ébats sexuels :: CAMEROON

Ces derniers temps, tout porte à croire que les jeunes écoliers au Cameroun oublient ceux pour quoi on les envoie à l’école. Au lieu d’étudier, certains se livrent entre autres à la consommation des drogues, aux agressions, à la pornographie etc.

On se souvient hier des élèves du Lycée d’Elig-Essono ont été arrêtés en possession d’importantes quantités de chanvre indien, de cannabis et d’armes blanches. Avant ces événements des élèves du Lycée d’Elig-Essono, 17 élèves du lycée Bilingue de Mendong ont été interpellés en pleine pratique de partouze.

La scène se déroule le vendredi 22 octobre 2021 dans une résidence située derrière la brigade de gendarmerie de Mendong à Yaoundé. Dans l’après-midi, 17 élèves constitués de garçons et se filles sont pris en flagrant délit de pratique de partouze par les éléments de gendarmerie.

Dans la résidence, ils sont pris en tenue d’Adam en train de visiter le 7ème ciel pour emprunter le langage de K-Tino. Dans la résidence, on trouve de l’alcool et des stupéfiants. Ces élèves dont les classes varient entre la 3ème, la seconde et la terminale sont immédiatement conduit au poste de gendarmerie de Mendong avant d’être déférés au tribunal de Mendong où ils seront libérés plus tard. Presque tous étaient des mineurs sauf un âgé de 18 ans qui aurait été écroué à la prison de Kondengui. Après un conseil de discipline tenu au lycée, tous ces élèves ont été exclus.