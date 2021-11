CAMEROUN :: L’Extrême-Nord compte 341.000 déplacés internes :: CAMEROON

Le Conseil régional a présenté un plan de développement économique destiné à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Selon l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Cameroun publiée en avril 2021, un ménage sur quatre est en situation d’insécurité alimentaire dans la région de l’Extrême-Nord qui compte plus de 341 000 déplacés internes et présente un taux de malnutrition chronique estimé à 38,2 %. Dans ce contexte fragile, un Forum sur le développement socio-économique de la région de l’Extrême-Nord s’est tenu les 25 et 27 mai dernier et a permis de peaufiner une stratégie de développement de ladite région.

Ce plan a été dévoilé, le 22 octobre dernier au cours d’un atelier de restitution des travaux en présence du président du Conseil régional de l’Extrême-Nord, des élus de la région, des universitaires, des partenaires au développement. Ambitieux, ce plan aspire à bâtir la région de l’Extrême-Nord en relevant les quatre grands axes économiques identifiés par le Conseil régionale de la région avec l’appui de ses partenaires notamment le programme de redressement économique et sociale des pays du Bassin du Lac Tchad (RÉSILAC), Action contre la faim et CARE.

En effet, cette stratégie de développement vise, plus précisément, à stimuler la croissance économique de l’Extrême-Nord de long terme grâce au développement d’innovations et à une amélioration des conditions de vie des populations. Il s’agit principalement de mettre un accent pointu sur les services sociaux concernant les domaines de l’éducation, de la santé, l’agriculture, l’énergie et bien d’autres.

« Nous avons pu définir quatre grands axes. Le premier axe est le développement du capital humain. Il s’agit des services sociaux de base, d’éducation, de la santé, l’eau. Le deuxième axe c’est le développement économique, la transformation de nos produits, l'augmentation de la production économique à travers le développement du secteur agricole grâce à l’amélioration des conditions de sélection de semences, de moderniser l’agriculture et la transformer. Le troisième axe quant à lui, concerne les infrastructures on peut citer l’énergie, les routes, tout ce qui peut faciliter le développement. Et enfin, la gouvernance et l’environnement comme vous le savez la région de l’Extrême-Nord subit beaucoup les effets du changement climatique il est question de savoir comment améliorer tous ses aspects », a expliqué Daniel Kaldassou, président du Conseil régional de l’Extrême-Nord.

Ce projet s’articule autour de l’appui de 6 communes partenaires de la région de l’Extrême Nord, et vise à consolider et à pérenniser les actions de résilience développées par le Programme de RÉSILAC, qui a été mis en œuvre de 2017 à 2020 avec l’appui financier du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique.

Le projet ambitionne ainsi mobiliser plus de cinq millions de bénéficiaires dans la région de l’Extrême Nord à travers des actions complémentaires visant notamment à consolider les bonnes pratiques de gouvernance locale telles que le renforcement des systèmes de gestion hydrauliques, la participation aux plans communaux de développement et la gestion concertée, durable et inclusive des ressources naturelles locales. La valorisation de la production agricole et des opportunités économiques locales est également un axe fort d’accompagnement du projet et ce, par la structuration des coopératives agricoles, l’appui à la production semencière locale, le soutien aux banques céréalières, le renforcement des pratiques agricoles durables ainsi que des cultures à haute valeur nutritionnelle et, l’accès au crédit communautaire pour les producteurs agricoles.

En outre, le plan envisage, sur le plan national, à accompagner les acteurs de la sécurité alimentaire au Cameroun dans la coordination et l’élaboration de plans nationaux de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La phase opérationnelle et de planification de ce projet est actuellement en étude. Les experts espèrent qu’il soit fin prêt d’ici deux mois afin de le soumettre à la prochaine session du Conseil régional prévue en décembre prochain.