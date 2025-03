CAMEROUN :: Jeunes parlementaires de l’Ouest condamnent les violences contre le ministre et l’ambassadeur :: CAMEROON

Les sénateurs et députés jeunes de la région de l’Ouest ont vivement dénoncé et condamné les actes de violence récemment perpétrés contre le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique ainsi que l’ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l’Union européenne. Cette prise de position ferme a été exprimée lors d’une visite de courtoisie qu’ils ont rendue au gouverneur de la région, Awa Fonka Augustine, le mercredi 12 mars 2025.

Ces violences, dont les détails n’ont pas encore été entièrement dévoilés, ont suscité une vague d’indignation parmi les jeunes parlementaires. Ils ont souligné l’importance de préserver l’intégrité des représentants de l’État et de promouvoir un dialogue pacifique pour résoudre les différends.

Lors de leur rencontre avec le gouverneur, les jeunes élus ont réaffirmé leur engagement à soutenir les institutions de la République et à œuvrer pour la paix et la stabilité dans la région de l’Ouest. Ils ont également appelé à une enquête approfondie pour identifier les auteurs de ces actes et garantir que justice soit rendue.

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, ainsi que l’ambassadeur du Cameroun en Belgique et auprès de l’Union européenne, jouent un rôle clé dans la représentation du pays à l’étranger et dans la promotion des valeurs civiques. Les attaques contre ces figures publiques sont perçues comme une menace directe contre les institutions et les valeurs démocratiques du Cameroun.

La région de l’Ouest, connue pour son dynamisme et son engagement en faveur du développement, reste un pilier essentiel de la stabilité nationale. Les jeunes parlementaires ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de protection des personnalités publiques et de sensibiliser la population à l’importance du respect des institutions.

Cette condamnation unanime des violences par les jeunes élus témoigne de leur maturité politique et de leur détermination à défendre les intérêts de la nation. Elle rappelle également l’importance du rôle de la jeunesse dans la construction d’un avenir pacifique et prospère pour le Cameroun.