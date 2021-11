CAMEROUN :: Cimenterie : Dangote lance son « Falcon » sur le marché :: CAMEROON

Le top management de l’entreprise était face à la presse cette semaine pour présenter leur nouveau produit

Falcon Cement est le nom de ce nouveau produit de Dangote Cement qui entre dans le marché sous régional dans un contexte particulier marqué par un taux de demande de plus en plus croissant et une flambée du prix du clinker.

Bertrand Mbouck , le directeur général explique le choix de cette innovation en ces mots : «la demande de ciment ayant considérablement augmenté au cours des deux dernières années, passant de 15 à 36 %, le volume de DCC a également augmenté, mais pas dans les mêmes proportions. Il est plutôt passé de 21 à 4%. Au cours de la même période, DCC n’a pas pu aller au-delà en raison d’une capacité limitée. Il y’a cependant eu une augmentation de 79% à 96%. De plus l’augmentation du prix du clinker depuis le début de l’année a eu un impact significatif sur notre rentabilité probablement négatif si aucun ajustement n’est fait».

Emmanuel Ngando Quan décrit le ciment Falcon comme « ’un ciment utilisé pour les travaux de maçonnerie en général tels que le crépissage, montage des parpaings, mortiers, chapes, travaux de génie civil pour la construction de barrages etc….Falcon Cement est par ailleurs un ciment avec une très faible chaleur d’hydratation, d’une empreinte carbone limitée par une forte substitution de la teneur en clinker »

Il faut dire que pour faire Face à la montée des prix du clinker (58 euros en janvier 2021 à 90 euros en août 2021), le surenchérissement du prix du fret et la forte demande exprimée par les consommateurs de ses produits, Dangote Cement Cameroon a effectué «une action d’atténuation» marquée par l’introduction du ciment de grade 32.5R, ciment pouzzolanique conforme à la norme NC 234: 2009-06.

En ce qui concerne le prix de de nouveau produit : Bertrand Mbouck, le directeur général de Dangote Cement Cameroon a tenu à rassurer ses consommateurs en précisant que «les prix du Falcon Cement respecterons les minima légaux prescrits par le gouvernement, bien que nous ayons utilisé de nouvelles techniques en machine learning pour lancer le Falcon Cement. Mais comme pour notre produit principal, les prix varient selon les localités», précise le Directeur général de Dangote Cement Cameroon.