CAMEROUN :: Célestine Ketcha Courtès pour le développement urbain de la région du Sud :: CAMEROON

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) a effectué, le 1er Novembre 2021, une visite de travail dans le département du Dja-Elobo, Région du Sud. Accompagnée de services Techniques du Feicom, elle avait pour objectif de toucher du doigt l’avancement des travaux de construction de la place Paul Biya, du monument éponyme, de lac de la voirie municipale…

Signe des temps ou simple calendrier de l’histoire, toujours et il que le renouveau est en marche dans le Sud. En plein de cœur de la ville de Sangmélima, dans le département du Dja et Lobo, Région sud Cameroun, le carrefour AVEBE YEKOMBO vit au rythme des travaux. Sur la place Paul BIYA sort de terre un monument magnifiant les œuvres du Président de la République. Alliant l’utile à l’agréable, avec des espaces musée, salles d’exposition, espace vert, et espaces de loisir. Ce monument surplombe la ville et le boulevard Paul Biya, non loin du Lac municipal. Contourné par une voirie en chantier. Le marché moderne de Sangmélima n'est pas en reste, l'aménagement des voies d’accès, et de contournement en vue d'offrir aux populations une meilleure mobilité urbaine.

Pour futuriste qu’il soit, ce projet de développement de la ville de Sangmélima prend progressivement corps. Pour le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain « l’amélioration du cadre et des conditions de vie des Camerounais est une priorité pour le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul Biya. Cela passe par l’atteinte des Objectifs de Développement Durable établis et adoptés par les Etats membres des Nations Unies, au rang desquels le Cameroun » Cet important projet qui s'inscrit dans le plan de développement de la commune de Sangmélima sera financé par le MINHDU.

« Il s'agira non seulement de l'aménagement des berges du lac, mais aussi de l'embellissement du site et de l’assainissement du lac avec la création des espaces de recueillement, de loisir, culturels et touristiques. le Gouvernement de la République, à travers le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain, ne ménagera aucun effort pour continuer à apporter tout son soutien aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en vue de faire de nos villes des espaces où il fait définitivement bon vivre, tel que voulu et prôné par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul Biya » a souligné Célestine Ketcha Courtès.

La réponse des populations ne s’est pas faite attendre. Venues marquer leur adhésion à ce projet, ces populations ont à travers le porte-parole des chefs traditionnels exprimé leur gratitude au chef de l'Etat, qui, au quotidien fait de la modernisation des villes du Cameroun parmi lesquelles Sangmélima une priorité. Ceci passe aussi par le dynamisme du Maire Jean Faustin BEKONO dans l’accélération les chantiers en cours, le suivi des opérations d'hygiène et salubrité, avec en bonne place la lutte contre le désordre urbain, la validation du POS et la sensibilisation des populations à la non occupation des zones non constructibles.