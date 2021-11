CAMEROUN :: Lions Indomptables : Ce qui coince pour Nicolas Nkoulou et Joël Matip :: CAMEROON

L’approche faite pour le retour de ces deux joueurs de haut niveau est restée infructueuse.

Une liste de 27 joueurs a été publiée par Antonio Conceiçao, le sélectionneur national, en vue des deux confrontations déterminantes pour les barrages, la dernière étape à la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Camerounais sont restés encore sur leur soif. Aucune trace de Joël Matip, le défenseur central de Liverpool en Premier League anglaise, ni Nicolas Nkoulou, défenseur central, qui a lui aussi rejoint la Premier League, au sein de Watford. Pourtant, c’est le moment où tous les pays battent le rappel de leur effectif en vue de ce deux derniers matchs qualificatifs pour les barrages de la Coupe du Monde. Et le Cameroun, après ces rencontres du 13 et 16 novembre prochains, doit être plus que paré pour attendre la Can TotalEnergies 2021 qui se dispute à domicile du 9 janvier au 6 février 2022, avec un objectif de la remporter.

Les Camerounais avaient pourtant nourri un grand espoir de voir ces deux footballeurs rejoindre les Lions Indomptables, quand Jean Matip, le père de Marvin et Joël, avait été reçu en audience, le 20 janvier 2020 par le Pr narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports. « J'ai reçu hier (20 janvier 2020, ndlr) en audience M. Jean Matip, père des footballeurs internationaux Joël et Marvin Matip, qui m'a remis en guise de cadeau symbolique de la part de son fils Joël MATIP, un ballon dédicacé de sa signature. Je lui ai adressé en retour mes félicitations pour les performances remarquables de ce dernier en club, notamment à Liverpool FC, avec lequel il a été sacré en 2019 Champion d'Europe.

Enfin, je lui ai rappelé tout l'amour et les espoirs que le public camerounais porte sur son fils Joël Matip en tant que Lion Indomptable », écrivait le ministre des Sports le lendemain sur sa page Facebook. Dès lors, les Camerounais étaient prêts à parier sur le retour de ce défenseur central né en 1991, grandi et formé en Allemagne. Il avait choisi de jouer pour le Cameroun en 2010, à la veille de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, convaincu par Paul Leguen, le sélectionneur des Lions Indomptables à cette compétition. Son dernier match avec le Cameroun remonte au 24 juin 2014 à la Coupe du Monde au Brésil. Il avait été auteur de l’unique but du Cameroun face au Brésil, alors qu’il disputait son seul match de la compétition. Pourtant, durant toute la préparation, Joël Matip avait la confiance de Volker Finke, le sélectionneur de l’époque, comme défenseur central du Cameroun, avec Nicolas Nkoulou.

L’on a été curieux de voir plutôt une paire Nkoulou – Chedjou. Le Cameroun avait terminé dernier de la compétition, avec un bilan des plus humiliant fait surtout des faits divers des vestiaires des Lions Indomptables. De retour de cette Coupe du Monde au Brésil, le joueur de Liverpool a plusieurs fois décliné les différentes offres faites par les successeurs de Volker Finke, y compris Antonio Conceiçao, qui a tenté de le convaincre. L’on avait alors cru qu’après plus de six ans, Joël Matip fléchirait face à son père, qui avait promis d’approcher à nouveau son fils pour qu’ils reviennent sous le drapeau. À ce jour, aucune suite.

Nicolas Nkoulou quant à lui était annoncé dans la liste des joueurs convoqués pour le match Cameroun contre Mozambique du 11 octobre dernier. A la publication des noms des joueurs convoqués, il n’y a pas eu de Nicolas Nkoulou. L’on avait pensé pourtant que Antonio Conceiçao avait réussi à le convaincre, à la suite de la première démarche faite par le Pr Narcisse Mouelle Kombi le 24 décembre 2019. « J'ai reçu ce jour (24 décembre 2019, ndlr) en audience le Lion Indomptable Nicolas Nkoulou. Dans le cadre de nos échanges, le talentueux footballeur m'a redit son amour pour son pays le Cameroun. Je lui ai rappelé mon vœu de le revoir défendre brillamment les couleurs nationales », rapportait le ministre.

Ce qui laissait croire que le sociétaire de Watford avait fait une promesse de revenir chez les Lions Indomptables. Sa dernière apparition dans cette équipe datait du 5 février 2017. Ce jour-là, le Cameroun disputait la finale de la Can contre l’Égypte. Nicolas Nkoulou ruminait alors sa frustration sur le banc de touche quand Adolphe Teikeu se blessait, obligeant alors Hugo Broos, le sélectionneur national, à le lancer sur le terrain. C’est le défenseur central de Watford qui égalisait de la tête avant le but de victoire de Vincent Aboubakar. Le Cameroun remportait alors son 5ème titre. Mais, Nicolas Nkoulou avait estimé avoir été frustré et humilié, en tant que « cadre » de cette équipe, par le staff technique. Revenu de cette compétition, Nicolas Nkoulou n’avait plus arboré la tunique des Lions Indomptables. Clarence Seedorf, l’ancien sélectionneur du Cameroun, était allé personnellement voir Nkoulou à Torino pour qu’il revienne.

Mais sans suite. Que ce soit Joël Matip ou Nicolas Nkoulou, le Cameroun a besoin de ces deux joueurs, en ce moment critique, où l’on est rendu à la veille des échéances importantes. D’aucuns estiment que le ministre des Sports ayant ouvert la voie avec ces deux joueurs, il appartient à Antonio Conceiçao de convaincre ces deux éléments, dont l’utilité n’est plus à démontrer pour son dispositif et l’équipe du Cameroun en général. Des observateurs estiment qu’il y a encore lieu de faire une démarche d’un niveau plus élevé de la République, vers ces deux footballeurs. Il suffit de donner à chacun des garanties, par rapport à un certain nombre de choses autour de l’équipe nationale, où des questions liées au mauvais management ont toujours fait leur lit. Le Cameroun a plus que besoin de tous ses fils, pour atteindre les objectifs de qualification pour Qatar 2022 et de la Can TotalEnergies 2021.