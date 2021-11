CAMEROUN :: Le festival africain du théâtre pour l'enfance et la jeunesse a lieu du 12 au 19 /11 /2021 :: CAMEROON

L'annonce de cet événement a été faite vendredi dernier à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse donnée par le directeur du Festival africain de théâtre pour l'enfance et la jeunesse ( FATEJ), ZEYANG ETOUNDI.

Du 12 au 19 novembre 2021, Yaoundé abrite la 13ème édition du FATEJ. Selon le directeur de cette structure, sept pays seront de la partie, dont le Cameroun, l'Autriche, la France, la République Démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Nigéria et Togo. Le FATEJ est un espace de rencontres de l'Afrique avec le reste du Monde. Cela est rendu possible grâce aux invités d'honneur conviés.

Le FATEJ 2021 s'adresse aux pays possédant des compagnies de théâtre pour jeunes publics. C'est aussi un cadre de promotion d'échanges artistiques entre compagnies de l'hémisphère Sud et celles de l'hémisphère Nord. La 13ème édition sera rehaussée lors de la cérémonie officielle d'ouverture ( le 13 novembre 2021), par la présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire OWONA qui, remettra alors des médailles à certains dramaturges et promoteurs de théâtre.

L'an 40 du théâtre du chocolat

La cérémonie d'ouverture sera couplée au 40 ème anniversaire du théâtre du chocolat. Le directeur du FATEJ, ZEYANG ETOUNDI a vivement remercié l'Institut français du Cameroun (IFC), pour le soutien sans faille. " Même en temps de turbulence et d'abandon, l'IFC ne nous a jamais tourné le dos. Ils nous ont toujours soutenus. C'est l'occasion pour moi de leur dire grandement merci", a fait savoir le directeur du FAJEJ. Une déclaration qui trouve d'ailleurs toute sa crédibilité, avec la présence à la conférence de presse, de la chargée de Communication de l'IFC, la très belle et élégante Dulcie BASSOGLOG.

Pourquoi le FATEJ reste-t-il cantonné à Yaoundé et à Douala ?

" Le coût de 1000 francs CFA est hors de portée des habitants des autres villes ; leur pouvoir d'achat étant plus faible. Yaoundé et Douala ont leur monde à part. Sorti de ces deux grandes villes, la vie devient encore plus difficile. Pour une compagnie privée comme la nôtre qui ne reçoit pas le soutien financier du gouvernement, c'est impossible de faire des spectacles à moins de 1000 francs CFA pour l'entrée", regrette le directeur du FATEJ. Et de révéler que le summum du financement du FATEJ avait été atteint sous l'ère AMA TUTU MUNA ( ministre des Arts et de la Culture ), avec six millions francs CFA, lorsque d'autres festivals recevaient 40 millions francs CFA. A l'entendre parler, on penserait à un acharnement des pouvoirs publics camerounais pour le FATEJ.

Des vocations suscitées ?

" Les jeunes sont trop pressés. Ils ne veulent pas bien apprendre, et sont pressés pour la gloire, la célébrité et la fortune. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'imposteurs dans l'univers artistique du Cameroun, notamment dramaturgique. Diriger les comédiens ne fait pas de vous un metteur en scène, et un acteur n'est pas un comédien", précise ZEYANG ETOUNDI. Et d'asséner le coup de grâce : " c'est pourquoi beaucoup vont se casser la gueule à l'international, parce que l'univers international du théâtre est féroce."