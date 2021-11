CAMEROUN :: Fécafoot : Le soutien venu de la Fifa à Seidou Mbombo Njoya :: CAMEROON

C’est la substance d’une correspondance adressée au secrétaire général par intérim, ordonnant la poursuite du processus électoral engagé jusqu’à son terme.

L’on observait encore le déroulement des élections au sein des exécutifs des ligues régionales de football du Cameroun hier, 1er novembre 2021, qu’une correspondance de la Fifa a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Elle a précisé sa position sur celui qui est le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Mais aussi en ignorant l’existence du Comité exécutif provisoire mis en place par les membres de l’Assemblée générale de 2009, le 12 octobre 2021, avec à sa tête, le Sénateur Albert Mbida.

« Nous considérons que le président Seidou Mbombo Njoya et son Comité exécutif mis en place depuis 2018 restent les dirigeants légitimes de la Fécafoot, conformément à la sentence arbitrale du Tas (Tribunal arbitral du sport, ndlr) du 15 janvier 2021et à notre courrier du 16 janvier 2021 y afférent, et jusqu’à l’issue des élections fédérales qui devraient en principe avoir lieu le 11 décembre prochain », écrit et signe depuis le 25 octobre à Zurich, Kenny Jean-Marie, le directeur de la Division des associations membres de la Fifa, à l’adresse du secrétaire général par intérim de la Fécafoot, avec copie à la Caf.

Le signataire du document fait ainsi référence au point 235 de l’énoncé des motifs de la sentence rendue par le Tas le 15 janvier 2021, qui annulait l’ensemble du processus électoral ayant porté Seidou Mbombo Njoya à la tête de la Fécafoot, le 12 décembre 2018. Kenny Jean-Marie fait aussi référence à la lettre de Fatma Samoura, la secrétaire générale de la Fifa du 16 janvier 2021, au lendemain de la sentence, d’après laquelle Seidou Mbombo Njoya restait président de la Fécafoot, mais par intérim.

De plus, le Directeur de la division des associations membres de la Fifa donne caution à Seidou Mbombo Njoya de poursuivre le processus électoral engagé jusqu’au bout. « Nous prenons cette opportunité pour partager notre préoccupation par égard pour la direction prise par certains individus qui agissent sciemment dans le but de dénaturer le cours du processus électoral entamé par la Fécafoot. Nous invitons au calme et au respect du calendrier électoral en place pour assurer une sortie de transition réussie », précise Kenny Jean-Marie à Parfait Siki, le secrétaire général par intérim de la Fécafoot.

Lui, qui avait saisi la Fifa en brandissant des documents faisant état des résolutions de l’Assemblée générale du 12 octobre en question. « Faute d’avoir été convoquée dans le respect des statuts applicables, une telle assemblée est dénuée de tout effet valable. C’est ainsi à bon droit qu’elle n’a pas été reconnue par la Fécafoot, comme cela a été d’ailleurs le cas en février dernier », commente le responsable de la Fifa.

Cette correspondance du 25 octobre 2021, comme celle du 16 janvier et du 19 février 2021 soulèvent quelques interrogations. Des personnels de la Fifa ont-ils qualité pour prendre des actes aussi graves concernant une association membre sans inquiétude à la suite d’une sentence arbitrale du Tas ? N’est-ce pas une ingérence proscrite par les Statuts de la Fifa ? L’on sait que, concernant des décisions importantes concernant des associations membres, c’est le Bureau du Conseil de la Fifa qui se réunit pour prendre position, comme ça été le cas pour la levée de la suspension de la Fédération tchadienne de football le 11 octobre 2021. Au demeurant, il y a lieu de se poser des questions sur le silence de ce Bureau du Conseil de la Fifa sur le cas du Cameroun, comme ça été le cas le 23 août 2017 lorsque le Tas avait rendu une sentence similaire pour annuler l’ensemble du processus électoral ayant porté Tombi A Roko Sidiki à la tête de la Fécafoot. La Fifa, selon des observateurs, ne joue pas franc jeu avec le Cameroun.