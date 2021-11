CAMEROUN :: Mebe Ngo’o refuse de livrer les secrets de l’armée devant le TCS :: CAMEROON

L’ex-ministre s’est abstenu de parler des spécifications et des quantités des armes acquis par le Cameroun en Chine dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Alors que les avocats de l’Etat souhaitaient l’entendre sur certains aspects de la convention exécutée à l’époque où il occupait le poste de ministre de la Défense, ce dernier a opposé le caractère sensible du sujet.

Prévu pour le 19 octobre dernier, le contre-interrogatoire de Edgar Alain Mebe Ngo’o par l’accusation a finalement débuté devant le Tribunal criminel spécial (TCS) avec les questions des avocats de l’Etat du Cameroun le lendemain. Et pour cause : la présidente de la juridiction, qui prenait part à la réunion des chefs de cours, était indisponible pour le procès. Etant à la tête du collège des magistrats chargés de juger publiquement l’ancien ministre de la Défense, son absence a provoqué un report de la cause pour le 20 octobre. C’est Me Atangana Ayissi, le chef de file du collectif d’avocats de la partie civile, qui a planté le décor.

L’avocat du ministère des Finances (Minfi) s’est essentiellement focalisé sur la convention de prêt et de contrat commercial signée entre les gouvernements camerounais et chinois le 7 avril 2011. C’est M. Mebe Ngo’o, alors ministre délégué à la Défense (MINDEF), qui avait représenté le Cameroun à cette cérémonie qui s’est déroulée à Pékin en Chine. A travers cette convention, d’une durée de 10 ans, l’Etat chinois a doté le Cameroun d’une ligne de crédit d’un montant de 300 millions d’euros, soit 196 milliards de francs, ouvert dans les livres d’Eximbank of China à Pékin.

La convention en question, constituée de quatre marchés complémentaires (avenants), portait sur l’acquisition du matériel et des effets militaires chinois auprès de Polytechnology, une entreprise publique chinoise. Pour l’accusation, cette convention a entrainé un détournement présumé de 60 milliards de francs imputé à l’ex-ministre de la Défense, qui réfute les faits.

Sujet sensible

Pour commencer, Me Atangana Ayissi a rappelé à l’ex-ministre qu’en prélude à la signature de la convention critiquée, les parties avaient signé un mémorandum d’entente. «A l’article 1er, vous avez présenté une intention d’acheter 6 hélicoptères et 4 patrouilleurs. Après avoir obtenu le visa pour ces quantités, avez-vous effectivement passé les commandes ?», interroge l’avocat. Me Mebe Ngo’o va d’abord indiquer que le mémorandum d’entente évoqué ne définissait pas les quantités, la nature et les spécifications techniques du matériel sollicité, précisions qu’il s’est abstenu de lévoquer arguant du caractère sensible du sujet. «C’est le cœur névralgique de notre dispositif de défense qui est strictement protégé par le secret défense. Je m’interdis en ma qualité d’ancien ministre de la Défense d’évoquer la nature, les quantités et les spécifications techniques des équipements majeurs. Je ne parlerai plus de ça», a réagi l’ex-ministre.

Cela n’a pas empêché à Me Atangana Ayissi de revenir sur le sujet, en faisant constater que dans l’avenant numéro 1 de la convention litigieuse, il ressort qu’au lieu de 6 hélicoptères, il y en a eu que 4, au lieu de 4 patrouilleurs, il y en a eu que 2. «Pouvez-vous dire si la diminution unilatérale de ce matériel majeur a eu une incidence financière sur les 300 millions d’euros ?», a demandé l’avocat. Avec un air presque gêné, M. Mebe Ngo’o a répondu : «Je ne vais pas rentrer dans les détails des matériels majeurs. Ce sont des données stratégiques que je ne peux pas sortir de ma bouche», indiquant que toutes les informations recherchées sont contenues dans le contrat commercial. «Il n’y a pas eu de modification quantitative. Ce qui est dans le mémorandum d’entente est purement indicatif. Rien ne change dans la valeur totale de la ligne de crédit de 300 millions d’euros», a déclaré l’ancien ministre.

Dans une lettre datée du 20 décembre 2012, Eximbank of China informait l’Etat du Cameroun de l’invalidation de la convention financière signée le 24 mai de la même année au sujet de l’avenant numéro 4. Me Atangana Ayissi va susciter la réaction de l’ex-ministre sur ce pan. M. Mebe Ngo’o raconte que la convention décriée devait s’exécuter sous la forme d’un «crédit acheteur». Au départ, il était prévu qu’Eximbank mette les fonds empruntés à la disposition du Cameroun qui se chargerait lui-même de payer son fournisseur, Polytechnology. Sauf que ce procédé entraînait un transfert de fonds de la Chine vers le Cameroun, et vice versa. «La difficulté est venue de la partie chinoise, précisément la compagnie d’assurance Sinaussure, au motif que l’assurance chinoise ne voulait pas assurer un marché relatif à l’achat d’armement», a confié l’ex-ministre, avant de préciser que «les Chinois ne l’ont pas dit expressément mais ce sont nos experts qui l’ont compris».

Face à la difficulté, indique-t-il, Eximbank a proposé la mutation du crédit acheteur en «crédit vendeur» : c’est-à-dire que Polytechnology livre au Cameroun le matériel militaire commandé à crédit, et Eximbank paie Polytechnology sur place en Chine sur le compte du Cameroun. «Dès lors, il n’y avait plus de mouvements de fonds vers le Cameroun. Tout se passe à Pékin. Ça complique d’ailleurs la tâche aux braqueurs éventuels», a commenté M. Mebe Ngo’o. Une manière de dire à mots couverts qu’il n’y avait aucune possibilité de distraire les fonds dépensés dans le cadre de cet accord. Selon l’ancien ministre, la convention «a été vigoureusement et rigoureusement exécutée […] Je l’affirme de manière péremptoire, tout ce qui est prévu, c’est ce qui s’est passé», a-t-il martelé.

Répondez simplement…

L’ex-ministre soutient mordicus que la totalité des équipements militaires commandés en Chine a été réceptionnée au Cameroun. Le coût du transport et l’assurance du matériel étaient à la charge du fournisseur. «Il n’y a eu aucun braquage quand Eximbank a payé Polytechnology, ni au niveau de la CAA. Le peuple camerounais doit savoir que les 300 millions d’euros empruntés par le Cameroun avaient servi aux fins auxquelles ils étaient destinés», a encore insisté l’accusé.

Pendant son témoignage, M. Mebe Ngo’o a parfois taquiner l’accusation en ces termes : «Je suis un peu stupéfait et découragé de constater que les dossiers qui sont soumis à l’examen de cette haute juridiction ne sont pas étudiés avec toute la méticulosité que leur importance appelle. […] Je constate que quand on parle, la compréhension n’est pas toujours identique». Me Atangana Ayissi a chaque fois répliqué : «Répondez simplement à la question et réservez-vous de tout jugement de valeur […] Si vous aviez été convaincant, cette procédure s’arrêtait à l’enquête préliminaire». Le contre-interrogatoire de l’ex-ministre se poursuivra les 16 et 17 novembre prochain.

Précision : dans un propos liminaire devant le TCS le 25 mai dernier, M. Mebe Ngo’o avait signalé qu’il esquivera certaines questions liées à ses activités effectuées pendant son séjour au MINDEF au motif que ces sujets sont couverts par le «secret défense». Il passe en jugement pour les supposées infractions de détournement et de blanchiment de capitaux aux côtés de son épouse Bernadette Minla Nkoulou ainsi que le lieutenant-colonel Gislain Victor Mboutou Elle, de l’inspecteur du Trésor Maxime Mbangue et le banquier Victor Menye.