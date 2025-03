CAMEROUN :: Journée des Droits de la Femme : Les dames de la communication et des médias sensibilisent… :: CAMEROON

Les femmes de la communication et des médias du Département de l’Océan ont participé activement aux activités marquant la 40ème édition de la Journée Internationale de la Femme pour l’édition 2025. Au travers de l’association OCEAN’ELLES-COM, elles ont bien voulu marquer leur empreinte indélébile à accompagner l’autonomisation des femmes. Durant plusieurs jours, elles ont organisé une série d’activités sous la coordination de la Délégation Départementale de la Communication pour l’Océan à Kribi. Entre la tournée médiatique, l’exposition des produits à base de manioc et le grand pique-nique de sensibilisation, les auditeurs, les téléspectateurs et le grand public de la ville de Kribi ont pu découvrir le génie de ces dames. Ils sont pu coller un visage à ces belles voix qu’ils écoutent à la télévision et à la radio. Une participation active saluée par de nombreuses personnes. Une réussite qui n’aurait pas été possible sans l’implication de la Déléguée Départementale de la Communication pour l’Océan à Kribi, Anne Gaél Biloa. « Nous sommes des dames de la communication et des médias. Nous n’avons pas voulu exposer les produits de la communication. Nous avons voulu exposer autre chose pour démontrer que nous sommes des femmes qui pensons au devenir des autres femmes. Nous pensons aussi à être soi-même autonome. Nous encourageons l’entreprenariat d’où nous avons pensé à former les femmes sur la transformation du manioc en plusieurs produits », a expliqué Mynette Françoise Monangon, présidente en exercice de l’association OCEAN’ELLES-COM.

Des vraies professionnelles de la communication et des médias

Melvice Dione est la Secrétaire Générale de l’association OCEAN’ELLES-COM. « Pour marquer notre participation à la 40ème édition de la Journée Internationale de la Femme sous le thème : « Pour toutes les femmes et filles : droits, égalité et autonomisation », nous avons tablé sur plusieurs activités. Nous avons déjà en tant que femmes de la communication et des médias de faire une tournée médiatique. Le thème retenu : «Femmes et médias : éducation et formation pour une autonomisation durable ». La raison étant que, nous avons trouvé nécessaires d’apporter des prérequis et des connaissances basiques pour être une vraie professionnelle et ménager sa monture à long terme pour être autonome », a-t-elle affirmé. Avant de poursuivre : « Il faut savoir qu’avec le fait de vouloir se maintenir en milieu professionnel, nous avons les difficultés à concilier travail et vie familiale. Etant femme instruite, il faut savoir lier l’utile à l’agréable pour retrouver l’équilibre. Nous avons également pris part la marche sportive avec toutes les autres femmes de la ville de Kribi. Nous avons aussi pensé qu’en tant que femme, nous devons marquer notre empreinte à accompagner l’autonomisation des femmes. Nous avons donc organisé une exposition des produits à base de manioc. Sans oublier le grand pique-nique de sensibilisation : « Comment gérer le stress en milieu professionnel » avec la présence d’un professionnel de la santé ». La grande parade du 8 mars 2025 a été donc l’occasion pour les dames de la communication et des médias de prendre part au défilé à la place des fêtes de Kribi en présence du Préfet du Département de l’Océan, Nouhou Bello. Un moment important qui a connu un commentaire coloré des femmes des médias de l’Océan.