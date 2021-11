CAMEROUN :: Quality Back To School:Les lauréats de la 8è édition primés :: CAMEROON

C’est le palais des congrès de Yaoundé qui a servi de cadre à la cérémonie de clôture de cette année.

Parré aux couleurs de la fondation Fua Tula Kadji Defosso le palais des congrès de Yaoundé était vêtu de ses habits des grands jours ce samedi 30 octobre 2021 à l’occasion de l’apothéose de la campagne Quality Back To Shool.

Depuis plus de huit ans , la fondation Fua Tula Kadji Defosso en collaboration avec le ministère des enseignements secondaire encouragent les enseignants , les parents et tous les camerounais de 21 ans et plus dans la période de rentrée scolaire afin de faciliter la mission commune d’éducation des camerounais de demain.

Fochivé Moussa, l’inspecteur coordonnateur au ministère des enseignements secondaires qui représentait madame la ministre a félicité l’initiative en ces mots « en plus de mes encouragements à la fondation Fua Tula Kadji Defosso pour l’immense soutien apporté depuis des années au secteur de l’éducation en général et au ministère des enseignements secondaires en particulier »

Pour cette édition, les meilleurs enseignants des établissements sélectionnés par les votes ont reçu des mains de la présidente de la fondation Fua Tula Kadji Defosso 65 ordinateurs portables. De quoi réjouir Lucie Sangam , la présidente de la fondation « je suis contente de cette cérémonie qui en plus de récompenser les enseignants a récompensé cette année les proviseurs des lycées techniques ».

Certains enseignants exerçant dans les localités difficiles du sud ouest et du nord ouest et de l’extrême nord ont vu leur bravoure primée lors de cette cérémonie.

Pour leurs performances à la session 2021 du baccalauréat, les collèges Jean Tabi, St Benoit et le Cetif Benigna logés dans la catégorie des établissements avec des effectifs compris entre 300 et 699 élèves empochent respectivement les sommes de 2 millions, 1,5 millions et 1 million de francs cfa.

Dans la catégorie des plus de 700 élèves , les collèges Xavier Vogt , la retraite et la conquête empochent quant à eux les sommes respectives de 2 millions, 1,5 millions et 1 million de francs cfa.

Une autre catégorie qui a vu ses lauréats primés c’est celle de la meilleure progression au bac entre les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Il s’agit ici du lycée technique de Yagoua , du lycée Billingue de Njoumbé et du lycée technique Pokolota à bertoua qui s’en sortent avec une cagnotte à 4 millions de francs cfa.

Dans la catégorie meilleur établissement d’enseignement technique au baccalauréat, on retrouve en première position le lycée technique Billingue de Nkolbisson , suivi par le lycée technique Billingue, industriel et commercial de Yaoundé et le lycée technique Banengo .en quatrième position on retrouve le lycée technique d’Edea. Les lauréats de cette catégorie se partagent la cagnotte de 4 millions de francs cfa.

L’assurance AGC , entreprise du groupe Kadji et partenaire de l’événement a récompensé les proviseurs des dix meilleurs établissements de l’année scolaire 2020-2021 en leur octroyant des assurances automobile de 12 mois

C’est donc le sourire aux lèvres et la joue dans les cœurs que les lauréats de l’édition 2021 de la campagne Quality Back To School de la Fondation Fua Tula Kadji Defosso sont repartis du palais des congrès en promettant de redoubler d’efforts afin d’être toujours de la partie l’année prochaine.