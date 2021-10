CAMEROUN :: Carton rouge au Pdg d'Hysacam, Michel Ngapanoun :: CAMEROON

Il faut arrêter avec ce chantage qui met en danger la santé des centaines de milliers de ménages .

La Fondation camerounaise des consommateurs ( FOCACO) dénonce le monopole accordé à l'entreprise Hysacam pour la collecte des ordures ménagères au Cameroun.

"Ses amis" hauts placés doivent le ramener à la raison. Toutes les principales villes camerounaises sont inondées par des immondices du fait de la grève des employés d'Hysacam provoquée par son top management à dessein pour réclamer auprès de l’État et des collectivités territoriales des factures impayées estimées à au moins 10 milliards de FCFA.

L’État supporte en effet difficilement une quote-part de 2/3 des factures représentant les prestations d'Hysacam

auprès de ses villes partenaires ( Douala, Yaoundé, Bafoussam, Limbe, Kribi, Garoua, Maroua, Bamenda, etc).

La FOCACO demande à Hysacam de payer ses employés grévistes afin d'assurer le service minimum pour débarrasser les grandes monopoles Douala, Yaoundé et autres des tas d'ordures qui jonchent les rues.

La FOCACO exhorte les exécutifs municipaux des villes et communes pénalisées par Hysacam à actionner le plan B : à l'immédiat procéder au ramassage des ordures et à très court terme inscrire dans les budgets de l'exercice 2022 l'acquisition du matériel roulant pour la collecte des ordures ménagères et le balayage des rues.

La Focaco exhorte le Gouvernement camerounais à rendre public les lettres commandes des marchés attribués à Hysacam afin que la société civile fasse des enquêtes en profondeur pour savoir si l'entreprise adjudicataire Hysacam respecte le cahier de charge .

La FOCACO tient à rappeler que plusieurs populations riveraines des décharges Hysacam de Pk10 à Douala et de Nkolfoulou à Yaoundé se plaignent de la pollution olfactive causée par le mauvais traitement des déchets ménagers.

Pour la FOCACO, le nouveau slogan d'Hysacam est " Pour un monde de saletés"

Fait à Douala, le 30 octobre 2021

(é ) Alphonse AYISSI ABENA Président exécutif FOCACO et membre de l'Alliance internationale des organisations des patients (IAPO)