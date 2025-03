CAMEROUN :: Plus de 7 millions de francs Cfa pour la Trésorerie Générale de Douala :: CAMEROON

Le nouvel immeuble siège flambant neuf de la Trésorerie Générale de Douala a été officiellement inauguré le vendredi 7 mars 2025 dans la capitale économique en présence du Ministre des Finances, Louis Paul Motaze.

La Trésorerie Générale de Douala est désormais dotée d’un nouveau bâtiment flambant neuf en plein centre de Bonanjo. Il s’agit de l’œuvre de l’entreprise Cameroun Services Réalisations (CSR) qui couvre les secteurs des bâtiments, des travaux publics, des prestations de services et immobilières. Moulongo Oscar, Directeur Général, qui n’est à sa première réalisation à son actif dans les Btp, peut se réjouir du résultat final de cette infrastructure immobilière.

La cérémonie officielle d’inauguration de ce joyau architectural s’est tenue le vendredi 7 mars 2025 dans la ville de Douala. Elle a été présidée par le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze. Il a été accompagné pour la circonstance du Gouverneur de la Région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, du Maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndiné, du Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire au Ministère des Finances, M. Moh Sylvester Tangongho, ainsi que de l’ensemble des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. « La présente cérémonie s’inscrit dans un plan cohérent de modernisation de l’administration publique camerounaise conformément aux prescriptions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya.

Au demeurant et avant de revenir concrètement sur l’immeuble que nous inaugurons aujourd’hui, il me plait de profiter de la présence à mes côtés du Gouverneur de la Région du Littoral, ses collaborateurs essentiellement du Cadastre et de Monsieur le Maire de la ville de Douala, pour leur dire que nous attendons d’eux une collaboration franche et totale qui nous permettrait de réaliser à Douala, nos projets d’investissement actuellement freinés », a interpellé le Ministre des Finances.

Le nouveau bâtiment pour un montant global de 764 701 077 F Cfa

De l’avis de l’architecte de ce bel ouvrage, l’immeuble siège flambant est l’œuvre de deux entreprises camerounaises des BTP en l’occurrence CSR Sarl. " La réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Trésorerie Générale de Douala est un projet maturé et contrôlé par nos services techniques de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Littoral, financé par le budget de l’Etat du Cameroun. "

Au départ, le projet d’extension de la Trésorerie Générale de Douala initialement prévu de type R+3 a été redimensionné à un immeuble de type R+5 suite à la décision du maitre d’ouvrage de procéder à la démolition complète de l’ancien édifice devenu très vétuste avec pour corollaire le redimensionnement de la fondation et la structure portante du bâtiment selon les normes en vigueur et les règles de l’art », a présenté l’architecte. Avant de poursuivre : « Le bâtiment final est bâtit sur une superficie globale de 1283,36 mètre carré avec une emprise au sol de 400, 92 mètre carré. Il est reparti sur six niveaux donc un rez-de-chaussée, 5 étages avec 58 pièces et 4 salles d’eau. Il est accessible par deux escaliers à deux volets et d’une cage d’ascenseur. Pendant l’exécution du projet, le maitre d’ouvrage a ordonné la construction de quelques locaux techniques et quelques réhabilitations donc le but est d’améliorer la fonctionnalité de l’ouvrage ».

Au regard de ce qui précède, ces différents ajouts exécutés par l’entreprise CSR Sarl après redéfinition des tâches, ont conduit à un avenant et marché complémentaire pour un montant global de 764 701 077 F Cfa toutes charges comprises avec un cout au mètre carré de 333 225 F Cfa.