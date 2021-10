CAMEROUN :: Abus de fonction et prévarication : Des ministres appelés à la barre. :: CAMEROON

Et pourtant, plusieurs ministres, directeurs généraux d’entreprises publiques, agents de l’Etat sont écroués à la prison centrale de Yaoundé. La campagne d’assainissement des mœurs publiques initiée par le résident de la République baptisée opération Epervier par la presse a-t-elle remis sa copie ? Rienn4est moins sur. La presse fait état de plusieurs autres clients qui seront bientôt à la barre.

Et c’est le journal Diapason qui ouvre sur les Abus de fonction pour appeler « Tous à la barre ». Pour le journal, Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat ministre de l’Enseignement Supérieur, Joseph-le, ministre de la Fonction publique, Justine Diffo, PCA de l’Art, Jules Doret Ndongo, PCA du Crédit foncier connaissent des fortunes diverses devant les Juridictions. Diapason prend pour référence Le socio politologue, Claude Abé qui analyse le comportement de beaucoup de responsables une fois arrivés aux affaires à la suite d’une nomination.

Le quotidien Le Messager revient sur les Chantiers de la Can 2021 pour pointer du doigt « Ngoh Ngoh, le pompier pyromane ». De fait et pour lejournal, Porté sur instructions du Chef de l’Etat à la tête d’une mission d’information sur les sites d’accueil de la Coupe d’Afrique des nations que le Cameroun abrite à partir de janvier prochain, le ministre d’Etat/Secrétaire général de la présidence de la République dont on connait l’implication mafieuse à travers sa fameuse Task force, a transformé la visite technique en un meeting populaire à la gloire du Vice-dieu qu’il est.

Essingan s’intéresse à la Gabegie à l’OAPI pour indexer « Dodo Ndoke au cœur d’une mafia foncière ». Contrairement aux allégations du ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, le Cameroun a plutôt doté l’OAPI d’une parcelle de 2500 m2 au Nouveau centre administratif de Yaoundé, depuis 2014. Terrain matérialisé sur la carte, identifié et délimité sur instruction du PM. Les diligences de cession ont été effectuées par son prédécesseur,

Emmanuel Bonde, l’ancien Mindcaf, feue Jacqueline Koung à Bessike et le directeur de la Maetur, Roger Manga. Curieusement, une fois à la tête du département, l’administrateur du Cameroun à l’OAPI, a opté pour l’achat d’un terrain privé qu’il a proposé au Pca.

Pour le reste, les Elections sociales vont produire « Plus de 6000 délégués du personnel à élire ce jour ». Eco Matin écrit qu’ Après le report sine die convenu le 17 mars 2020 entre les partenaires sociaux et le gouvernement, à cause de la pandémie de la Covid-19, les élections des délégués du personnel auront finalement lieu ce 27 octobre 2021 sur l’ensemble du territoire camerounais. Ces élections concernent plus de 3000 entreprises privées, ainsi que les entités publiques, laïques ou religieuses, civiles ou militaires installées sur le territoire national et utilisant au moins 20 travailleurs relevant du Code du Travail.