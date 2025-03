BELGIQUE :: Un livre au service de la jeunesse : Analyse de l’œuvre du ministre Mounouna Foutsou :: BELGIUM

« J’étais venu en Belgique pour présenter une note de lecture sur le livre du ministre Mounouna Foutsou. J’avais suggéré une approche objective afin de mettre à la disposition du lecteur tout ce qu’il était possible de connaître sur cet ouvrage. C’est une œuvre d’art, une œuvre intellectuelle. Dans notre culture, on ne refuse pas un service à un ministre, encore moins à un auteur qui se lance dans le même domaine que moi : l’écriture. L’événement, bien que singulier, a connu un sort tout aussi particulier en raison des agissements de la BAS. Mais la note avait déjà été lu, et j’avais reçu les félicitations du ministre. Je fais une œuvre d’art, et l’art n’a pas de parti. Je livre ici la première partie de cette note de lecture, telle qu’elle a été exposée le 27 février devant le public présent à Bruxelles.

« PAUL BIYA ET LA JEUNESSE CAMEROUNAISE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » (Décryptage homothétique du quarantennat d’une Politique Pionnière Intemporelle en faveur de la jeunesse)

Excellence , Mesdames et Messieurs,

C’est avec un réel plaisir et une grande admiration que je prends la parole aujourd’hui pour vous présenter une note de lecture détaillée du remarquable ouvrage du Ministre Mounouna Foutsou, intitulé « PAUL BIYA ET LA JEUNESSE CAMEROUNAISE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN. » (Décryptage homothétique du quarantennat d’une Politique Pionnière Intemporelle en faveur de la jeunesse)

Cet ouvrage, à travers une analyse rigoureuse et méthodique, nous plonge dans les profondeurs de la littérature et de la philosophie politique du Président Paul Biya en faveur de la jeunesse camerounaise.

Une œuvre au service de la mémoire nationale

« Avant d’entrer dans le cœur du débat, permettez-moi d’évoquer ce premier regard que l’on pose sur un livre, ce rituel instinctif qui précède toute lecture approfondie. D’abord, les yeux effleurent la couverture, s’attardent sur le titre et le nom de l’auteur, comme pour en saisir d’emblée l’essence. Puis, dans un geste presque automatique, on tourne la première page, curieux de découvrir le préfacier, avant de parcourir la table des matières, à la recherche des chapitres qui capteront notre attention en premier. Enfin, on referme un instant l’ouvrage pour scruter la quatrième de couverture, y cherchant un dernier indice sur l’univers qui nous attend. C’est ainsi qu’avant même d’en parcourir les lignes, on esquisse mentalement le portrait du livre, de son auteur et de ceux qui, comme nous, s’apprêtent à en déchiffrer le message. » Après cette première étape, je peux avant tout déclarer que l’ouvrage intitulé : « PAUL BIYA ET LA JEUNESSE CAMEROUNAISE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN (Décryptage homothétique du quarantennat d’une Politique Pionnière Intemporelle en faveur de la jeunesse) » de monsieur le ministre Mounouna Foutsou peut sonner dans la tête du littéraire et de l’historien comme une révélation.

Le ministre a tellement célébré le président la jeunesse et le président Paul Biya, que tout élève, tout étudiant, tout enseignant, devrait le lire un livre de cette nature et s’en approprier, parce que ses textes nous plongent sur le terrain du savoir. Par conséquent, ce livre, qui est un essai et en même temps un témoignage, devra un jour entrer dans la bibliothèque nationale comme un héritage culturel au même titre que « Pour le libéralisme communautaire. »

Ce livre, riche de 430 pages, se distingue par sa capacité à décrypter avec subtilité et éloquence la place centrale qu’occupe la jeunesse dans le projet de société du Chef de l’État. Il s’articule autour d’une double approche : une mise en perspective historique de cette politique à travers le quarantennat présidentiel, et une analyse approfondie des discours présidentiels prononcés à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le 11 février. Ainsi, si quelqu’un se demandait pourquoi et comment la jeunesse occupe une place centrale dans son projet de société, la réponse serait que le livre l’explique en analysant en profondeur ses discours et actions. (l’ouvrage et son analyse) (la place de la jeunesse dans la politique présidentielle). Ceci explique cela. Le président Paul Biya est une chance pour la jeunesse, et la jeunesse une chance pour le président Paul Biya

I. Une œuvre structurée et engagée

Dès les premières pages, l’auteur donne le ton en dédiant son ouvrage à la jeunesse camerounaise, la qualifiant de créative, dynamique, entreprenante et patriote. Ce message, profondément réaliste, marque la volonté de l’auteur de rendre hommage à cette jeunesse qu’il a eu l’honneur d’encadrer, tant sur le plan opérationnel que stratégique. Et il le dit « À toute la jeunesse camerounaise, créative, dynamique, entreprenante et patriote, « Fer de lance de la nation », que j’ai eu le privilège d’encadrer pendant longtemps, d’abord au plan opérationnel, puis au niveau stratégique »

Nous passons au titre et on constate que : L’ouvrage se distingue par un titre à double structure, à la fois analytique et chronologique : PAUL BIYA ET LA JEUNESSE CAMEROUNAISE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN, qui souligne la relation continue et évolutive entre le Président et la jeunesse, Décryptage homothétique du quarantennat d’une Politique Pionnière Intemporelle en faveur de la jeunesse, qui annonce un examen méthodique et historique ; ici, homothétique signifie que l’auteur perçoit une proportionnalité ou une similitude entre différentes périodes du « quarantennat » de Paul Biya, ce qui implique que les politiques mises en place hier, aujourd’hui et demain suivent un modèle cohérent et évolutif, bien que leur ampleur ou leur application puissent varier avec le temps. C’est-à-dire qu’il y a une continuité dans la politique présidentielle, où les principes directeurs restent les mêmes malgré les évolutions du contexte.

Une correspondance entre différentes périodes, où les actions d’hier influencent celles d’aujourd’hui et dessinent celles de demain. Le choix du terme « quarantennat » n’est pas anodin. Il renvoie à une gouvernance de long terme, inscrite dans la vision du Renouveau National, tandis que la mention d’une « Politique Pionnière Intemporelle » met en exergue une ambition visionnaire et durable en faveur des jeunes générations. Le mot décryptage dérive du verbe « décrypter », qui signifie littéralement « rendre compréhensible un message codé ou obscur où il désigne l’action de décoder un message chiffré sans en posséder la clé de déchiffrement. Cependant, son usage s’est progressivement élargi pour inclure des contextes plus abstraits et intellectuels.

Dans un contexte technique et informatique, le décryptage est le processus consistant à traduire un texte codé ou chiffré en une forme lisible, souvent sans connaître la clé de cryptage initiale. Il se distingue du déchiffrement, qui est l’acte de convertir un message codé en texte clair en utilisant une clé connue. « Les experts en cybersécurité ont réussi le décryptage d’un message codé intercepté. »

1. Sens figuré : L’interprétation et l’analyse d’un message ou d’une œuvre dans un contexte intellectuel, médiatique ou littéraire, décryptage désigne une analyse approfondie visant à expliquer et interpréter un message complexe, un texte ou une situation. « Le décryptage du dernier discours présidentiel révèle une orientation stratégique pour les années à venir. »

2. Sens journalistique et médiatique : l’explication d’un événement ou d’une actualité.

Dans les médias, le décryptage est une analyse détaillée d’un fait d’actualité, d’un discours politique ou d’une décision gouvernementale, avec pour but de le rendre plus accessible et compréhensible au grand public. « Les spécialistes proposent un décryptage des résultats des élections pour mieux comprendre les tendances politiques. »

3. Sens littéraire et philosophique : L’interprétation d’une œuvre ou d’une pensée. Dans le cadre de la littérature, de l’art ou de la philosophie, décryptage signifie analyser le sens caché, symbolique ou implicite d’un texte, d’une œuvre ou d’une théorie. Il est souvent employé pour expliquer des œuvres complexes qui nécessitent une réflexion approfondie. Par exemple dans le domaine :

II. Une préface (le rôle d’un préfacier ici, il met en lumière l’identité de l’auteur, de faire une analyse préliminaire, valoriser et légitimer l’ouvrage, guider les lecteurs et partager sa propre expérience. Le livre s’ouvre sur une préface magistrale du Ministre Bidoung Mkpatt, qui adopte une rhétorique très argumentée, vantant la constance et l’impact de la politique du Président Paul Biya en matière de jeunesse. Ce texte est structuré avec rigueur, s’appuyant sur un champ lexical de grandeur et de progrès, illustré par des termes tels que « émergence », « développement », « prospérité » et « dynamisme ». L’auteur renforce son analyse aussi en s’appuyant sur la postface d’Adoum Garoua, qui apporte une réflexion complémentaire à la fin du livre.

III. Le 11 février : Un repère symbolique de la politique de la jeunesse Tout au long de l’ouvrage, le 11 février, date de la Fête de la Jeunesse, est présenté comme un moment clé du dialogue entre le Président et la jeunesse camerounaise. Chaque année, cette célébration est l’occasion pour le Chef de l’État de rappeler aux jeunes leurs responsabilités, tout en leur renouvelant sa confiance et son soutien. L’auteur met en exergue trois axes fondamentaux des discours présidentiels : L’appel au patriotisme et à l’unité nationale, L’encouragement à l’effort et au travail, L’accompagnement institutionnel et politique pour l’épanouissement de la jeunesse. Un extrait marquant du livre résume bien cette dynamique : « Vous avez certainement saisi, mes chers et jeunes compatriotes, que la tâche qui vous attend, en cette nouvelle étape de notre destin, est immense, exaltante et difficile, car le développement est le résultat progressif d’un travail laborieux de la nation toute entière… » À travers cette déclaration, le président Paul Biya rappelle que la jeunesse n’est pas simplement un acteur passif, mais le moteur du développement national.

IV. Une rhétorique puissante au service d’un message fort. L’une des forces de cet ouvrage réside dans sa maîtrise linguistique et argumentative. L’auteur met en lumière la richesse stylistique des discours présidentiels, s’appuyant sur : Des phrases longues et solennelles, qui renforcent le caractère officiel et structurant du message, Des triptyques argumentatifs, illustrés par des expressions comme : « Une jeunesse dynamique, travailleuse et déterminée… » « Une politique avant-gardiste, innovante et intemporelle… » Des métaphores puissantes, telles que la jeunesse comparée à un « corps d’avant-garde du combat » pour la construction d’un Cameroun fort et uni.

V. L’engagement de la jeunesse comme levier du développement national Le message principal que porte cet ouvrage est clair : l’avenir du Cameroun repose sur l’engagement de sa jeunesse. L’auteur insiste sur le fait que les jeunes ne sont pas seulement une promesse pour demain, ils sont les acteurs du présent. Ainsi, le livre met en avant trois piliers essentiels pour assurer cet engagement : L’éducation et la formation professionnelle, L’entrepreneuriat et l’innovation, La participation active à la vie citoyenne et politique. En ce sens, la politique de Paul Biya, loin d’être figée dans une simple déclaration d’intentions, est concrète et évolutive. Elle vise à fournir aux jeunes les outils nécessaires pour qu’ils puissent s’insérer durablement dans le tissu économique et social du pays.

VI. Un ouvrage essentiel pour comprendre la politique nationale en faveur de la jeunesse l’ouvrage PAUL BIYA ET LA JEUNESSE CAMEROUNAISE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN se présente comme une référence incontournable pour quiconque souhaite comprendre la place fondamentale de la jeunesse dans la vision politique du Président Paul Biya. Par sa richesse documentaire, sa précision analytique et sa force argumentative, il constitue un outil précieux pour les chercheurs, les décideurs politiques, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes. C’est donc avec une grande admiration que je recommande vivement la lecture de cet ouvrage, qui ne manquera pas de nourrir la réflexion et d’inspirer une jeunesse dynamique, engagée et prête à relever les défis de demain. Parce que le ministre est un historien de l’instant. Heureux ceux qui consacrent leur vie à la jeunesse, ils sont des immortels, vous aussi vous êtes des immortels parce que vous m’avez suivi avec attention.

Vive la jeunesse camerounaise ! Vive le ministre Mounouna Foutsou

Vive le président Paul Biya,

Vive le Cameroun

Je vous remercie.

Calvin Djouari

NB : À l’issue de cette première partie de l’exposé, une effervescence littéraire se propagea d’un bout à l’autre de la salle. Une vague d’applaudissements éclata, témoignant de l’enthousiasme du public, comme vous pouvez l’imaginer.