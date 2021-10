CAMEROUN :: Services bancaires: Afriland désormais dans la plateforme d’accès de la Campost :: CAMEROON

La signature de convention entre AFRILAND FIRST BANK le géant et leader camerounais du secteur bancaire et la CAMEROON POSTAL SERVICES ( CAMPOST) e a eu lieu le vendredi 22 octobre 2021 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

La cérémonie était présidée par la ministre des Postes et des Télécommunications (Minpostel ),Minette LIBOM LI LIKENG.

Pierre Kaldadak, le directeur général ( DG) de la CAMPOST et l'administrateur directeur général (ADG) d'AFRILAND FIRST BANK, Alphonse Nafack ont paraphé les accords sur le contrat de partenariat qui lie désormais les deux structures dont ils sont les patrons.

Le clou de la cérémonie est sans doute le lancement du code #237*001#. Ce dernier permet d’accéder à tous les services bancaires mobiles d’AFRILAND FIRST BANK, avec ou sans connexion internet, et à partir d’un smartphone ou d'un téléphone ordinaire.

Selon les présentations effectuées, ce code USSD utilisé pour accéder à cette plateforme est un moyen de rapprocher le public des banques. « C’est un protocole permettant à des utilisateurs de se connecter en temps réel à un opérateur pour des échanges de données. » Aux dires de l’ADG d'AFRILAND FIRST BANK, les utilisateurs de téléphones ordinaires ou de smartphones, clients d’Afriland ou non, pourront effectuer des opérations telles que les transferts de fonds, le paiement de factures et des frais de scolarité, l’accès à des microcrédits et l’achat de crédit téléphonique à partir des opérateurs de téléphonie mobile. Pour Alphonse NAFACK, en adhérant à la plateforme nationale d’agrégations des communications électroniques, l’institution bancaire joue de ce fait pleinement son rôle d’acteur économique dévoué et engagé aux côtés du gouvernement dans la mise en place de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.

Une vraie Inclusion financière pour tous. L'expression

de la marche inexorable d'un concept de plus en plus intégré au Cameroun, comme l'a souligné Minette LIBOM LI LIKENG la Minpostel. Et de renchérir que “cette initiative va permettre que tous les acteurs puissent bénéficier de paiement électronique, un mode de paiement sécurisé qui favorise également la transparence dans la manipulation des fonds." La représentante du gouvernement camerounais a poursuivi en déclarant que ce partenariat entre AFRILAND FIRST BANK et la CAMPOST, a la singularité d’ouvrir l’accès aux services bancaires aux personnes ne disposant pas de smartphones. Elle s'appuie sur le fait qu'en dépit de nombreuses initiatives prises dans le cadre du mobile banking au Cameroun ces dernières années, une grande partie de la population en est exclue, faute de posséder un téléphone intelligent ou une tablette.

Il est évident que le nouveau pacte scellé entre AFRILAND et la CAMPOST, est une innovation qui va aussi booster l’inclusion financière au Cameroun. Un pays qui selon les statistiques avancées au cours de la cérémonie, affiche un taux de bancarisation de 12% seulement. La visée des uns et des autres étant de porter cet indicateur à 80% en 2030, selon les prévisions contenues dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND20-30).

De la plateforme nationale d’agrégation

Cette dernière est lancée le 26 novembre 2019. La ministre des Postes et des Télécommunications signe, la décision N° 0000248/MTP/CAB/IGT/CT2 déterminant les conditions et les règles d’exploitation de la ressource USSD pour l’accès à la plateforme nationale d’agrégation des communications électroniques. La plateforme a pour objectif principal de garantir des conditions équitables d’interconnexion; réduire les coûts des transactions financières mobiles, et favoriser l’inclusion financière, en permettant d’accéder aux services financiers mobiles par un code unique : le #237#. La plateforme est logée à la CAMPOST, laquelle en assure la gestion et l’Agence de régulation des télécommunications.

Avec la la convention signée le 22 octobre 2021 entre AFRILAND FIRST BANK et la CAMPOST, rien de sera plus jamais comme avant, dans l'univers des services bancaires au Cameroun. Composez le #237*001#