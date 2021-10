CAMEROUN :: Le PMUC fait de nouveaux multimillionnaires :: CAMEROON

Deux d’entre eux ont reçu leurs chèques ce jeudi 21 octobre au siège du Paris mutuel urbain camerounais sis au quartier hippodrome à Yaoundé

« Les gains du PMUC sont réels et j’en suis le parfait témoin. En ces temps où la vie devient de plus en plus dure je pense que le PMUC se présente comme un véritable remède à cette situation, j’encourage les populations d’ebolowa et ses environs de s’y mettre car demain ça pourra être l’un d’eux »

Ces mots sont ceux de Paul Mimche ,animateur des vente PMUC Ebolowa au moment de recevoir le chèque de 40 690 800 fcfa remporté par un parieur de sa zone des mains du directeur général du Paris mutuel urbain camerounais ( Pmuc) Paul Louis Tasso. Ce dernier a réussi à trouver la bonne combinaison au Quinté + en masse commune internationale du samedi 16 octobre 2021.





Comme lui on pouvait retrouver au rang des nouveaux multimillionnaires du jour , un autre parieur du quartier Madagascar à Yaoundé qui lui a remporté la somme de 35 millions au Banko du mardi 19 octobre.

Cette vague de gagnants vient confirmer le vent de millions qui souffle actuellement au Paris Mutuel Urbain Camerounais. Il faut dire que depuis quelques temps c’est la saga des millions au Pmuc avec des parieurs de plus en plus inspirés . la 100è édition du Qatar prix d’arc de triomphe avec sa cagnotte à 2 milliards en est la parfaite illustration à cette occasion , près d’une vingtaine de turfistes sont passés à la caisse faisant du mois d’octobre un mois particulièrement fructueux en terme de gains avec un de 61 millions à Garoua et un autre de 37 millions remporté depuis le site pmubet.cm .

Une autre source a millions du Pmuc c’est le concept trilogie 650 millions lancé le week-end dernier. C’est ce dernier qui a permis à la ville de Kye Ossi dans la région du Sud de s’en sortir avec un gagnant de plus de 40 millions.

Alain Norbert Tcheutchoua , le directeur commercial de la Commercial Bank qui était présent lors de la cérémonie de remise de chèque a promis à ces nouveaux millionnaires un accompagnement de sa banque pour une gestion efficiente de ces sommes d’argent.

C’est un rêve qui est ainsi devenu réalité pour ces camerounais qui grâce au pmuc voient leur statut social littéralement changé.

Raison pour laquelle ils conseillent à leurs compatriotes de continuer de faire confiance au PMUC car comme dit le slogan : un jour eux aussi pourront gagner gros.