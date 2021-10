CAMEROUN :: Banditisme : Deux pistolets automatiques saisis par les gendarmes :: CAMEROON

Les présumés braqueurs d’un gang dont le mode opératoire était l’auto stop, ont été interpellés au lieu-dit Quartier général par les éléments de la Compagnie de Yaoundé 2. Ces armes et un véhicule ont été récupérés.

Fin de parcours pour deux présumés braqueurs d'un gang, dont d'autres membres courent encore, interpellés au lieu-dit Quartier-Général, par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2. Une action efficace et pointue, qui a porté des fruits, avec un important butin saisi entre les mains des malfrats, spécialistes de braquages à mains armées dans la ville de Yaoundé. L´opération a permis de récupérer deux pistolets automatiques, ainsi qu´un véhicule de marque Toyota 115, avec le châssis 02402, que ces derniers avaient arraché par braquage à son propriétaire le jour de leur interpellation.

Les deux hors-la-loi, tombés dans les filets des éléments de la gendarmerie, sont âgés de 24 ans et de 29 ans. Membres d´un gang redoutable, qui semaient la terreur dans la ville de Yaoundé et donnaient les insomnies aux populations, propriétaires de véhicules, de retour à domicile, ou en route pour un voyage. Ils écumaient les coins et recoins pour cibler leurs victimes, avant de les déposséder de manière brutale et violente de leurs biens.

À leur actif, six braquages de véhicules dans la capitale politique, selon les informations. Ces truands d´un autre genre, avaient choisi comme mode opératoire l´auto-stop des véhicules sur les axes, et ne se faisaient pas prier pour s´emparer de l´engin roulant pour une autre destination. Dès que ces derniers avaient réussi à tromper la vigilance du conducteur, en se faisant passer pour des voyageurs, une fois à l´intérieur du véhicule, ils attendaient le moment propice pour mettre en action leur sale besogne. À mi-chemin, sous le fallacieux prétexte de se mettre à l´aise, le conducteur était obligé de s'arrêter pour leur permettre de satisfaire à un besoin naturel.

C´était sans connaître la dangerosité de ces derniers, qui vont sortir leurs armes, pour mettre ce dernier au respect, avant de ligoter le chauffeur et fendre dans la nature avec le bien d´autrui. Les véhicules braqués étaient revendus soit à Yaoundé ou à Douala. Les autres membres du gang sont activement recherchés, par les éléments du commandant de la légion de gendarmerie du Centre le Colonel Jean Marie Ebiketie, déterminé dans la lutte contre la grande criminalité et le grand banditisme dans la région du Centre.