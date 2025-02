CAMEROUN :: Dr Guy GWETH : « avec Trump à la Maison-Blanche, Puissance 237 apparaît comme un radar pour le Camer :: CAMEROON

Dr Guy GWETH : « avec Trump à la Maison-Blanche, Puissance 237 apparaît comme un radar pour le Cameroun »

Interview réalisée par Alain Ndanga

Le président du Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) accorde une interview exclusive à Camer.be à quelques heures de la cérémonie de dédicace de l’ouvrage hautement important « Puissance 237 ».

La dédicace de Puissance 237 c’est ce 26 février. Comment cet événement du CAVIE se prépare-t-il ?

La dédicace de « Puissance 237 » est un événement stratégique pour le CAVIE, préparé avec une logistique minutieuse impliquant des partenaires clés, des médias et des personnalités influentes telles que le Professeur Jean-Emmanuel Pondi le préfacier et Dr Evelyne Mengue A Koung la préfacière de l’ouvrage. Le CAVIE a mobilisé ses réseaux pour assurer une couverture médiatique optimale à destination du grand public et des sessions de discussion sont à organiser pour favoriser les échanges et l’appropriation des idées du livre. L’événement est organisé de manière à permettre le maximum d’interactions en vue d’une bonne compréhension par le plus grand nombre.



Yaoundé aujourd’hui, est-ce que la dédicace sera organisée dans d’autres grandes villes du triangle national ?

Après Yaoundé, la dédicace sera organisée dans d'autres grandes villes du Cameroun et à l’étranger au profit de la diaspora camerounaise, aux fins de toucher un public diversifié et de créer un mouvement national autour des idées de Puissance 237. Chaque ville accueillant la dédicace bénéficiera d'une campagne de sensibilisation adaptée, avec des partenariats locaux pour maximiser l'impact, et les librairies et espaces culturels seront mis à contribution pour assurer une large diffusion de l'ouvrage. Notez qu’à ce jour, une dizaine de librairies de Douala et Yaoundé proposent déjà le livre dans sa version bilingue.



Quelles sont les différentes étapes de la réalisation de cet ouvrage pour une économie camerounaise plus prospective et plus efficace ?

Le projet a débuté par une large consultation nationale des parties prenantes, parmi lesquelles la presse, qui a duré une année. Cette intense activité nous a permis de réaliser une étude documentaire fouillée et une analyse approfondie des défis et opportunités du Cameroun, s'appuyant sur des données rigoureuses et des études de cas internationaux. L'ouvrage a été rédigé en mobilisant sur la grille de lecture de l’intelligence économique chère au CAVIE et assurant une diversité de perspectives et une richesse de contenu. Le manuscrit a été soumis à une relecture critique de plusieurs spécialistes avant d'être publié et diffusé auprès des décideurs, universités et grandes écoles, accompagné d'une campagne de communication orchestrée pour s’assurer de toucher les groupes cibles.



Quelles sont les mesures de lobbying et de plaidoyer prises pour que cet ouvrage soit adopté par les décideurs et autorités camerounais en matière économique ?

Puissance 237 a traité le sujet Cameroun de manière holistique, donc au-delà de l’économie, à travers le triptyque hard, smart et soft power. A l’arrivée, le CAVIE a distribué des exemplaires du livre aux décideurs et autorités camerounaises, accompagnés de notes explicatives et de propositions concrètes. Des rencontres et ateliers seront organisés ultérieurement avec les différentes parties prenantes pour discuter des recommandations de ce livre blanc et explorer des voies de mise en œuvre. Le CAVIE met à contribution les médias pour sensibiliser l'opinion publique et créer un consensus national autour des idées présentées dans le rapport. Avec le retour du président Trump à la maison Blanche, « Puissance 237 » apparaît comme un radar pour le Cameroun.



En perspective, qu’est-ce que le CAVIE prévoit dans les prochains mois dans le sillage de compétences et d’interventions qui sont les siennes ?

Le CAVIE prévoit de développer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre des recommandations de Puissance 237, avec des indicateurs de performance encore plus affinés. Par ailleurs, un effort est fait pour identifier et mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de cette vision, en collaboration avec le monde académique et les entreprises.

Quelques profils apparaissent d’ores et déjà sur le site du projet : https://puissance-237.com. A terme, tous les prochains candidats à la présidentielle d’octobre 2025 devront composer avec les propositions faites dans Puissance 237. En clair, il faut retenir que nous sommes déterminés à transformer Puissance 237 en un catalyseur de leadership régional, en mobilisant toutes les forces vives de la nation autour d'une stratégie ambitieuse et réaliste. Les premiers résultats rendent compte d’une adhésion massive des parties prenantes qui ont du reste contribué à la dessiner.



Pour le reste, le Centre - qui fêtera ses 10 ans le 3 août 2025 - célèbre les VIIIè Journées africaines de l’intelligence économique #JAIE2025, les 30 et 31 mai prochains, à Tunis, sous le thème des « Urgences de l’intelligence économique africaine ».

Guy Gweth est consultant international et président en exercice du CAVIE. Responsable de « Doing Business in Africa » à Centrale Supélec depuis 2012, il est ou a été intervenant à l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale française, à l'École de Guerre Économique de Paris, à l'École supérieure de Gestion de Paris, à la BGFI Business School de Libreville, etc. Docteur en Affaires publiques de Dauphine PSL, il est notamment diplômé de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II.