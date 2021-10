CAMEROUN :: CAN TotalEnergies 2021 : La signature de l’Accord cadre décalée :: CAMEROON

La nouvelle date pour parapher ce document juridique qui sécurise l’organisation de la compétition par le Cameroun est vendredi prochain.

La signature de l’Accord-cadre entre le Cameroun et la confédération africaine de football (CAF), initialement prévue pour ce jour, 19 octobre 2021 n’aura plus lieu. Selon nos sources, les deux parties que sont la Cameroun d’une part, et la CAF d’autre part, signeront ce document vendredi prochain, 22 octobre 2021 à Yaoundé. Ce décalage, explique notre source, est dû à un problème de vol qui devait amener les responsables de la CAF au Cameroun.

Il est de coutume que ce soit le président de la CAF qui signe ce document avec le président de l’association membre du pays organisateur. Mais ici, c’est Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, qui a reçu le mandat pour signer au nom du président de la CAF. Son arrivée est annoncée pour ce soir avec un vol qui atterrira à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen autour de 22h.

L’autre raison ayant occasionné ce renvoi à vendredi, est la tournée d’inspection commise par le chef de l’État Paul Biya, des infrastructures sur tous les sites devant abriter la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Cette mission à la tête de laquelle se trouve Ferdinand Ngoh Ngoh, le ministre d’État, secrétaire général à la présidence de la république, composée de plusieurs personnalités, dont le ministre des Sports, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, le ministre chargé de Missions à la présidence Philippe Mbarga Mboa et des légendes du football camerounais et africains, séjourné depuis hier, 18 octobre 2021 à Bafoussam.

Elle y séjournera encore aujourd’hui, avec de mettre le cap sur Garoua, Limbe et Yaoundé. Ce n’est qu’à la fin de cette mission prescrite par le chef de l’État, que les personnes concernées par la signature de cet accord-cadre seront libres, pour la partie camerounaise.

En rappel, l’Accord-cadre est un document juridique contenu dans le cahier de charges de la CAF, qui sécurise la CAN pour le pays attributaire. C’est ce contrat liant juridiquement le Cameroun à la CAF, fixant les droits et les obligations des parties que sont la CAF et le pays organisateur, dans l’organisation de la CAN TotalEnergies 2021.