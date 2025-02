Yunus SA et la Jeunesse Camerounaise, ont fêté le 11 Février :: CAMEROON

La société Yunus SA, jeune entreprise audacieuse, s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable du développement au Cameroun. Présente aux côtés des jeunes lors de la Fête de la Jeunesse, elle est un modèle d’innovation et de transformation économique. Elle s’est illustrée ce dernier temps particulièrement dans la modernisation du parc automobile à travers l’investissement dans les taxis et les véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Mais au-delà de cette ambition industrielle, Yunus SA se distingue par sa capacité à mobiliser des capitaux en faveur d’investissements structurants, contribuant ainsi à la redéfinition du paysage économique du pays.

Au cœur de cette dynamique, Jéhu Ndoumi, PDG visionnaire et récemment désigné ambassadeur des jeunes, démontre l’esprit d’un leadership tourné vers l’avenir. Convaincu que le destin du continent repose entre les mains de sa jeunesse, il sillonne actuellement l’Occident avec un message fort et inspirant : inviter les jeunes Africains, et particulièrement les Camerounais, à investir dans leur pays afin de bâtir un avenir prospère et souverain. Son plaidoyer s’adresse à une génération qui, souvent, hésite à retourner dans son pays d’origine, influencée par une désinformation persistante. Mais après avoir rencontré bon nombre d’entre eux, Jéhu Ndoumi leur a tenu un discours clair : « L’Afrique appartient aux Africains, et les opportunités sont là, d’abord pour eux. »

Il insiste sur le fait que les jeunes diplômés doivent voir en l’Afrique non pas un point de résignation, mais une terre d’opportunités à construire et à valoriser. Cette vision, il ne la porte pas seul. Conscient que le développement ne saurait être l’œuvre d’un seul homme, mais bien d’une mobilisation collective, il s’adresse à ses collaborateurs, près de mille jeunes répartis à travers toute l’Afrique et travaillant pour l’ensemble de ses entreprises. Il les exhorte à s’investir avec passion, foi et détermination. Pour Jéhu Ndoumi, Yunus SA n’est pas seulement une entreprise ; elle est un levier de transformation, un modèle économique à travers lequel les jeunes peuvent impacter durablement le Cameroun et toute la sous-région.

Ainsi, sous l’impulsion de la Fondation Yunus SA, dirigée par Jeanne Claire Kanga, des initiatives sont mises en place pour rencontrer les jeunes et leur expliquer l’importance de contribuer au développement tout en poursuivant leurs études. À travers ces actions, la fondation devient un véritable symbole de l’engagement de la jeunesse africaine, un creuset où s’entrelacent ambition, innovation et responsabilité. Car Yunus SA, bien plus qu’une simple entreprise, est l’incarnation d’une idée en mouvement, celle d’une Afrique qui se construit par et pour sa jeunesse, refusant de rester spectatrice d’un avenir qui lui échappe.