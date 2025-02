CAMEROUN :: Manifestation des Dr PhD au chômage : Tensions devant le ministère de l’Enseignement supérieur :: CAMEROON

Le Collectif des Dr PhD au chômage a organisé une manifestation devant le ministère de l’Enseignement supérieur pour dénoncer les derniers recrutements dans les universités d’État. Les manifestants, titulaires de doctorats dans diverses disciplines, expriment leur frustration face à ce qu’ils considèrent comme une injustice dans les processus de recrutement. Selon eux, les critères de sélection manquent de transparence et favorisent des candidats moins qualifiés.

Cette mobilisation intervient dans un contexte tendu, marqué par des accusations mutuelles entre le collectif et le gouvernement. Les manifestants affirment que leurs compétences et leurs années d’études sont ignorées, tandis que le gouvernement les accuse de faire du chantage en période électorale. Cette polémique met en lumière les défis structurels du système éducatif et les difficultés rencontrées par les diplômés de haut niveau pour accéder à l’emploi.

Les membres du collectif réclament une révision des procédures de recrutement, une plus grande transparence dans les décisions et une meilleure prise en compte de leurs qualifications. Ils soulignent que leur situation est d’autant plus préoccupante que le pays a investi des ressources importantes dans leur formation, sans pour autant leur offrir des débouchés professionnels à la hauteur de leurs attentes.

Le gouvernement justifie les derniers recrutements par la nécessité de répondre aux besoins urgents des universités. Il accuse le collectif de chercher à instrumentaliser la situation à des fins politiques, en profitant de la période électorale pour faire pression. Cette position a été vivement critiquée par les manifestants, qui estiment que leurs revendications sont légitimes et indépendantes du calendrier politique.

Cette crise soulève des questions plus larges sur l’emploi des diplômés et la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Elle met en évidence le décalage entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail, ainsi que les lacunes dans les politiques d’insertion professionnelle.

En conclusion, la manifestation des Dr PhD au chômage devant le ministère de l’Enseignement supérieur reflète une crise profonde qui nécessite des solutions urgentes. Un dialogue constructif entre les parties prenantes est essentiel pour apaiser les tensions et trouver des réponses durables à cette problématique.