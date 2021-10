MONDE ENTIER :: Comment télécharger gratuitement des vidéos YouTube vers MP3 avec un convertisseur :: WORLD

Convertir une vidéo depuis YouTube vers MP3 peut parfois être compliqué, voire payant si on n’utilise pas les bons outils. Les convertisseurs en ligne gratuit restent la meilleure solution, mais comment télécharger une vidéo depuis YouTube gratuitement?

YouTube est aujourd’hui l’une des plateformes les plus populaires du web. Il possède des millions de vidéos différentes, allant de résumés de matches de football, à des contenus humoristiques, en passant par des podcasts et interviews. On peut trouver à peu près tous les types de vidéos sur la plateforme. Qu’elles soient courtes ou des programmes en direct. En d’autres termes, son catalogue est très complet. Et cette diversité de la contenance est sans doute l’une des clés du succès de YouTube et la raison pour laquelle des sites se sont profilés pour combler la demande de conversion de vidéo YouTube mp3 via un système de conversion audio. Pendant que d’autres plateformes comme Twitch , Netflix ou les plus récents Apple TV et Disney+ préfèrent proposer un type de contenu précis, la filiale de Google quant à elle, s’assure de satisfaire le plus de personnes possibles en diversifiant son catalogue.

Mais cela ne signifie pas que les utilisateurs de la plateforme sont entièrement satisfaits de YouTube, loin de là. En effet, l’une des reproches les plus récurrents que les internautes font à la plateforme, c’est bien évidemment le nombre de spots publicitaires qui existe sur le site. Il est pratiquement impossible de regarder deux vidéos de suites sans qu’il n'y ait au moins une pub au début, au milieu ou à la fin de l’une d’elles. Et vous vous attendiez à ce que YouTube réduise ce nombre, détrompez-vous. Il l’a d’ailleurs augmenté il y a encore un peu plus d’un an. En même temps, pourquoi le réduire quand on sait à quel point ces publicités rapportent gros.

Comment échapper à cet envahissement

La solution, c’est peut-être d’utiliser les convertisseurs de vidéos. Si vous les connaissez, tant mieux. Mais si ce n’est pas le cas, ce sont des outils (applications, logiciels, sites web) qui permettent de transformer des vidéos YouTube en fichier audio . Ils étaient très populaires à une époque. Mais depuis quelques années et avec l’apparition de certaines plateformes telles que Spotify , Apple Music, Apple Podcast ou Google Podcast, leur popularité a drastiquement baissé. Cependant, les choses risquent de vite à nouveau, or cette fois-ci, dans le bon sens pour les convertisseurs. En effet, face aux publicités sur YouTube, qui sont d'ailleurs trop nombreuses et très peu utiles, de plus en plus d'internautes commencent ou recommencent à les utiliser. Si c'est votre cas, voici un guide qui vous permettra de convertir une vidéo en MP3.

Convertir une vidéo YouTube en MP3, le moyen le plus rapide et le plus simple

Plusieurs convertisseurs existent sur internet aujourd’hui. Certains exigent une installation, d’autres une inscription avant de pouvoir l’utiliser. Mais il y en a certains qui ne demandent ni l’un ni l’autre. Ce sont des convertisseurs en ligne. Comme le nom l’indique, il s'agit d’outils qui permettent de transformer des vidéos YouTube en MP3 directement en ligne. Go-MP3 est sans doute l’un des meilleurs de ces outils. Simple et rapide, vous avez la possibilité d’y convertir une vidéo en quelques secondes. Pour ce faire, commencez d’abord par copier le lien de la vidéo. Ensuite, accédez au site qu’est clicMP3.com pour faire la suite du travail. Une fois là-bas, vous n’aurez qu’à coller l’URL de la vidéo dans la barre de recherche à l’accueil du site. Si votre internet est rapide, alors la conversion ne durera que très peu de temps. Alors, la prochaine fois que vous voudrez convertir, en voilà un convertisseur qui fera l’affaire.



- Copiez l’URL de la vidéo YouTube

- Rendez vous sur Go-mp3.com et coller l’URL dans la barre de recherche

- Collez l’URL de la vidéo et cliquez sur ‘Convertir’

Puis le téléchargement s’effectue immédiatement.