Battus à plate couture aux élections relatives à la présidence de la Section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC) du Mfoundi 1, les adversaires politiques du Maire de Yaoundé 1er, Jean-Marie ABOUNA, ne baissent pas les bras en termes de stratagèmes pour le noircir à tout prix et à tous les prix.

De source bien informée, les adversaires politiques du Président réélu ( sans bavures) de la Section RDPC du Mfoundi 1, et Maire de la commune de Yaoundé 1, ont engagé des professionnels du Photoshop ( montage truqué des images ), pour que ces derniers montent des images où l'édile du 1er Arrondissement de Yaoundé, est en train d'embrasser de force aux fins de viol, un personnage de fiction venu chercher du travail à la marie de Yaoundé 1, en la personne de MANGA Ariane. La séance de Photoshop se passe au quartier estudiantin de BONAMOUSSADI, à Yaoundé. Un quartier dangereux, et habité par les plus ingénieux faussaires du Cameroun. Nos sources rapportent que c'est une dispute sur le partage de la somme d'argent payée par les commanditaires qui se trouvent être les candidats malheureux à l'élection pour la présidence de la Section RDPC de Mfoundi 1 qui, est à l'origine de la divulgation du secret de la basse besogne. Des témoins rapportent que les trois informaticiens commis pour monter des photos truquées montrant le maire Jean-Marie ABOUNA avec une jeune femme fantasmagorique, et donnée être MANGA Ariane, en positions délicates, se sont livrés une bagarre pour le partage d'un pactole qu'on dit n'avoir pas été entièrement payé par les commanditaires du Photoshop.

Les adversaires politiques du maire Jean-Marie ABOUNA, après avoir honteusement inventé une histoire selon laquelle il aurait au mois de juillet dernier, violé une jeune fille allée s'entretenir avec lui dans son bureau, pour une embauche, recourent maintenant au Photoshop.

L'on comprend maintenant clairement, les ressorts de cette ubuesque calomnie. Une nièce du maire Jean-Marie ABOUNA déclare quant à elle, être impatiente de voir cette fameuse MANGA Ariane qui aurait été violée, et le procès, débuter. "Si le maire a violé une fille, on se demande alors pourquoi ce sont les adversaires politiques que Monsieur ABOUNA a sèchement battus au dernier renouvellement des organes de base du RDPC qui, s'activent beaucoup avec cette histoire, au point de se livrer déjà au photoshop, afin de le salir à tout prix. Cela démontre donc que c'est une histoire inventée pour essayer de le disqualifier d'une onction politique populaire au sein du RDPC. Tout le monde comprend maintenant cette odieuse et honteuse calomnie", s'indigne un membre du Comité Central du RDPC ayant requis l'anonymat.

Que l'opinion soit donc avertie : des images photoshop sont en préparation, pour noircir le président de la Section RDPC de Mfoundi 1 , et par ailleurs Maire de Yaoundé 1, Jean-Marie ABOUNA.