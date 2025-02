CAMEROUN :: Tourisme: Sofitoul à la conquête du marché du voyage de Dubaï :: CAMEROON

La Société Financière de Tourisme et de Loisirs ( SOFITOUL ) affiche clairement ses ambitions et sa politique de développement à l’international. A cet effet , SOFITOUL vient de franchir une nouvelle étape majeure avec l’obtention de la licence pour l’ouverture de SOFITOUL WORLD TRAVEL AGENCY à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Une expansion qui marque une volonté affirmée d’établir un pont entre l’Afrique et les Émirats Arabes Unis, par le renforcement des échanges touristiques et économiques entre les deux régions.

Et pour ce faire, une rencontre de haut niveau a été organisée avec la Direction Afrique de DUBAI TOURISM, acteur clé du développement touristique de l’Emirat. Ladite réunion, placée sous le signe de l’innovation et de la collaboration, a réuni des décideurs influents des deux entités. L’objectif était d'établir une synergie forte pour répondre aux attentes des voyageurs africains et optimiser l’offre touristique sur ce marché en pleine croissance.

Administrateur directeur général ,( ADG) de SOFITOUL, Rodolphe SIMO KAM a mis l'accent sur l’importance de cette avancée.

« L’obtention de cette licence est une étape clé pour notre groupe. Dubaï est un hub mondial du tourisme et des affaires, et nous voulons y jouer un rôle majeur en facilitant l’accès à cette destination pour les voyageurs africains », a-t-il déclaré.

Ville au luxe féerique, cité de l’innovation et du commerce, Dubaï offre une opportunité stratégique pour SOFITOUL. Aussi par cette implémentation, dans cet écosystème très dynamique, la société ambitionne-t-elle de faciliter l’accès des voyageurs africains aux Émirats Arabes Unis en proposant des offres adaptées à leurs besoins. Il est aussi question de développer des circuits touristiques attractifs entre l’Afrique et Dubaï, avec une mise en avant des expériences haut de gamme et des voyages d’affaires. Il s'agira aussi de renforcer la connectivité aérienne et les services sur mesure pour une clientèle de plus en plus exigeante.

En somme, l'expansion de SOFITOUL s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture du tourisme africain sur la scène internationale. En renforçant sa présence à Dubaï, SOFITOUL confirme son rôle de leader dans le secteur du voyage et du tourisme en Afrique. L'entreprise est d'ailleurs notoirement reconnue pour son professionnalisme impeccable et son service de qualité.