CAMEROUN :: Incendie à RIS radio: Les messages de réconfort des confrères et de Maurice Kamto à Sismondi Bitjocka :: CAMEROON

Selon le promoteur de RIS Radio,matériels de travail, studio et de nombreux équipements sont partis en fumée suite à l’incendie qui s’est déclenché dans les locaux de la radio RIS FM dans la nuit du dimanche à lundi 11 octobre.

Sur les images diffusées sur la toile, on perçoit des restes de matériels endommagés et consumés par le feu.

"Coupure d’électricité à minuit…déclenchement. Merci ENEO. Le studio de RIS Radio brûlé. Toute la radio brûlée. Toute ma vie Brûlée en une nuit. Je ne m’en relèverai certainement pas" , a écrit le promoteur, assurant qu’aucune perte humaine n’est à signalée.

Plusieurs confrères et personnalités politiques dont Maurice Kamto ont exprimé leur soutien à Sismondi Barlev Bitjocka.

Sur son compte twitter, Maurice Kamto, président national du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ndlr) a tenu à apporter son réconfort au journaliste éprouvé. " RIS Radio ravagée par un incendie. Les efforts d'un jeune compatriote ruinés. Tous mes encouragements à M. Sismondi Barlev Bitjocka, afin qu'il s'en relève le plus vite ", écrit l’homme politique.

"Sismondi, nous espérons que ce malheur ne te ruinera pas" Ecrit la journaliste Yolande Aimée Allonso sur sa page facebook. Cette dernière souhaite qu'une enquête soit ouverte et que "Eneo dédommage le promoteur de Ris radio" conclu cette dernière.

Le journaliste Alex Gustave Azébazé a de son côté, lui aussi publié sur sa page facebook un message de soutien et souhaite que la lumière soit faite sur cet incendie. « Un incendie à Ris Radio de Yaoundé? C'est vraiment terrible, ce désastre. Courage au promoteur, Sismondi Barlev Bitjocka et les équipes de la radio. C'est l'entreprenariat médiatique qui est ainsi durement affecté. J'appelle à une enquête rapide sur les origines de ce drame et établir les éventuelles responsabilités ».