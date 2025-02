CAMEROUN :: Le Drame de Nkoteng et Mbandjock : Une Tragédie Annoncée. :: CAMEROON

Ce qui se passe aujourd’hui à Nkoteng et Mbandjock, je l’avais prédit dans mon livre Revoir Yangba et Nkongsamba, publié en 2017 à Paris. Ayant vécu dans ces villes pour trois semaines, j’ai été témoin des souffrances des coupeurs de canne à sucre. À Mbandjock, ce sont de vrais ouvriers. Ils ont la tête dure, le corps robuste comme du bois chauffé, et une langue tranchante, sèche, avec des dents acérées semblables à celles des pygmées. La classe ouvrière travaille dans des usines insalubres, mal éclairées et rarement chauffées. De plus, les machines utilisées ne sont pas sécurisées : elles provoquent fréquemment des blessures et, dans certains cas, la mort de travailleurs. Dans les champs, la situation est tout aussi préoccupante, gangrenée par des conditions de travail précaires.

Il s’agit souvent de paysans déracinés, contraints d’abandonner l’agriculture traditionnelle. Le monde de l’usine et des plantations se caractérise par l’enfermement, un travail harassant sous une discipline rigide imposée par les patrons, dans un environnement dominé par les machines et la fatigue. À la page 154 de mon livre je décris la situation ainsi : « Comme il doit être dur de vivre dans cette localité ! La misère se lit partout… Je restais prostré devant une baraque, observant les ouvriers sillonnant le quartier Mambra. J’ai aperçu un enfant, à peine âgé de dix ans, s’évertuant à remplir un tonneau d’une eau à la potabilité douteuse… Partout, des cabanes délabrées, dont les vérandas conservaient encore de vieux pots de fleurs à la peinture délavée, vestiges d’un passé glorieux remontant à des décennies… Seul un chien errant, grincheux, semblait adresser ses aboiements à des êtres invisibles, donnant un ultime signe de vie dans ce paysage sinistre. » Le problème de la Sosucam ne date pas d’hier. La souffrance de ces travailleurs, que j’appelais déjà dans mon livre « les sans-culottes », était une braise sous la cendre. Il était inévitable qu’un jour, cette situation explose.

L’Indifférence Face à la Misère Ouvrière

À Mbandjock, la détresse des ouvriers est devenue un sujet de moquerie dans les bureaux. On plaisante sur leur sort, on tourne en dérision leurs conditions de travail. À la page 155, j’insistais sur cette réalité : « Trois quartiers à la Sosucam, trois réalités, trois inégalités… Des replis sordides, les coins les plus misérables de la ville. Des bidonvilles où les travailleurs vivent un véritable enfer. Épuisés par des journées de labeur harassantes, ils traînent leur fatigue sur les routes boueuses et sinueuses menant à leur tanière. On y croise des hommes épuisés, marchant tels des automates, en direction du seul restaurant ouvert aux sans-dents. Ces quartiers étaient les premiers ghettos de la localité. Mbandjock semblait avoir été conçu pour n’être qu’un repaire de damnés. » Ceux qui assistent aujourd’hui aux événements auraient dû s’inspirer du passé pour comprendre le présent. Dans mon livre, je proposais déjà des réformes pour assurer un traitement digne des ouvriers. Je mettais en garde contre ce que nous voyons aujourd’hui. Comment imaginer que ceux qui produisent la matière première permettant de créer d’autres richesses soient traités avec un tel mépris ? Nous dénonçons l’esclavage imposé par l’Occident, mais nous nous montrons encore plus impitoyables envers les nôtres. Les cadres moyens et supérieurs, les ingénieurs, sont payés en millions, tandis que l’ouvrier gagne à peine 74 000 francs CFA par mois, une somme insuffisante qui disparaît avant la fin du mois, car il est payé à la quinzaine.

Sur le terrain, le danger est omniprésent :

Les coupes tranchent les mains, Les vipères rôdent dans les champs, Les chefs d’équipe grondent à longueur de journée. Mbandjock et Nkoteng ne sont pas différents du XIXᵉ siècle français. Aujourd’hui, 150 hectares de plantations sont partis en fumée. Un véritable gâchis. Peut-être était-ce aussi une manière implicite de remettre ces champs en jachère… L’Appel à la Libéralisation J’avais prévenu à la page 157 : « Quand les coupeurs se réveilleront, Mbandjock sera en feu. » Il est temps de repenser le modèle économique. La solution pourrait être la libéralisation de la production, en revendant les plantations à des sociétés privées qui viendraient vendre la canne à la Sosucam. Mais le plus douloureux dans cette société, ce sont les antagonismes internes. L’environnement bureaucratique est gangréné par la sorcellerie et les luttes de pouvoir. Il n’existe pas un seul bureau où ne trône pas un gris-gris, et aux alentours des bâtiments administratifs, des cérémonies occultes se déroulent régulièrement, dans l’espoir d’obtenir une promotion.

L’Affaire Nguengang Souley : Un Drame Révélateur

La plus grande victime de ces pratiques fut Nguengang Souley, un jeune homme brillant, serviable, promis à une belle carrière administrative et politique. Son ascension fut brutalement stoppée par une agression physique orchestrée par des individus cherchant à simuler un AVC. Avant cela, il avait déjà échappé à plusieurs tentatives d’empoisonnement et à des attaques mystiques. Il me l’avait confié lui-même. Ce garçon, le plus apprécié de la ville, aurait dû connaître un destin politique prometteur. Mais voilà notre pays : On n’aime pas les jeunes. On n’aime pas la nouveauté. On n’aime pas ceux qui aiment les autres.

Nous vivons désormais dans une ville assiégée, où l’air est chargé de peur et de méfiance. Les rues, autrefois paisibles, résonnent désormais des échos d’arrestations brutales et de regards suspicieux. Partout, la crainte s’insinue, insidieuse, entre les murs défraîchis et les maisons aux volets clos. Dans l’obscurité de la nuit, des coups de feu éclatent, troublant le silence fragile. On dénombre des blessés, des peurs dans une petite ville qui n’a pourtant jamais prétendu être un champ de bataille. Ce n’est pas un centre de recherches, ni un carrefour d’intrigues politiques, juste un lieu où des âmes simples aspirent à une vie meilleure.

Dix ans auparavant, j’avais déjà écrit ces lignes, j’anticipais sur ce qui n’était encore qu’un petit grésillement au loin, une menace latente que l’on préférait ignorer. Mais l’ironie du destin est parfois cruelle. Ce qui aurait pu être une tragédie absolue s’est paré d’un éclat absurde : les premiers policiers arrivés sur les lieux, loin d’incarner l’ordre et la justice, se sont précipités dans les champs de canne à sucre, non pour protéger, non pour enquêter, mais pour s’accorder un instant de douceur volée, arrachant des tiges dorées sous le soleil couchant, les brisant entre leurs dents pour en savourer la sève sucrée. Ainsi, au milieu du chaos et du désespoir, l’image presque enfantine de ces hommes en uniforme, suçant des cannes à sucre comme pour oublier la mission qui les amenait, conférait à cette scène dramatique un éclat surréaliste. Comme si, même dans la tourmente, la nature savait encore offrir un instant de répit.