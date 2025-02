CAMEROUN :: Palais Njoya : le Wocotomadi présente ses vœux au sultan :: CAMEROON

Chose promise, chose due. Les vœux annoncés de l’Ong World Coming Together to Make a Difference (Wocotomadi) au sultan roi des Bamoun, Mouhammad-Nabil Mforifum Mbombo Njoya, ont tenu la promesse des fleurs.

Pendant près de deux heures d’entretien au salon royal, le 7 février dernier, le guide bamoun a été briefé sur cette organisation créée en 2011 à Boston aux États-Unis d’Amérique par Julienne Siwe N. Dont les missions sont entre autres de construire une liane de solidarité entre les chefferies traditionnelles d’Afrique noire et les enfants de l’Afrique vivant partout dans le monde.

La délégation de plus de 60 personnes a formulé ses reconnaissances au sultan qui a pris le soin de cerner l’importance d’une telle organisation qui a un ancrage mondial. Au terme des vœux, le roi s’est voulu rassurant et a annoncé qu’il sera désormais le membre à part entière du Wocotomadi.

En marge de cette rencontre, la reine mère Aïchetou a été intronisée marraine internationale du Wocotomadi. Cet événement dans événement empreint de chaleur, de convivialité et surtout d’espoirs s’est tenu après une visite au Musée des rois Njoya. Pendant cette randonnée, le 20e roi de la dynastie Ncharé Yen a fait le parcours de près d’une heure avec ses hôtes. Les différents guides ont présenté le patrimoine et matrimoine du peuple bamoun contenu dans ce joyau architectural. Et où il est mis en exergue les trois emblèmes du peuple bamoun symbolisés par la double cloche, le serpent à deux têtes et l’araignée.

Réactions

S.M Tchio Maurice, roi des Bamendjo, membre de l’Ong" Les rois accompagnent le Wocotomadi dans ses activités"

Je suis à Foumban aujourd'hui non pas dans le cadre de mes activités de conseiller des chefs traditionnels de l'Ouest. Mais plutôt comme membre de l'Ong Wocotomadi ; certes on ne peut pas se décharger des fonctions de chef traditionnel mais j'ai conduit une délégation auprès du sultan pour qu'il puisse avoir des informations sur cette organisation. Son papa, S.M Ibrahim Mbombo Njoya était déjà avec nous et on a œuvré ensemble. Il était de bon ton qu'une délégation de personnes vienne vers lui à l’effet de présenter l'Ong, les objectifs qu’elle veut vraiment atteindre. Le sultan était vraiment très ému. Et il a dit que son papa a commencé. Il ne pourra pas décevoir.

L'une des activités que mène l'Ong c'est de parvenir à obtenir une journée internationale des chefs traditionnels. Et dont la programmation a déjà d'ailleurs eu lieu à Orlando. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les chefs traditionnels sans eux. En tant que président je suis en train de passer les informations, au sein de notre confrérie et pour que les chefs soient imprégnés et enfin de prendre part et encourager notre maman qui a œuvré pour que cette journée ait lieu. En dehors de ça, il y a d'autres activités un peu comme on a présenté chez le roi, protéger également notre tradition, notre culture, promouvoir aussi cela ailleurs, pas seulement en Afrique ; la création des aires, des restaurants pour que où chaque personne africaine se retrouve, puisse se sentir chez elle. Donc voilà pourquoi les chefs traditionnels de l'Ouest par ma présence sont d'accord et encouragent la présidente de l’Ong à continuer ses activités.

Martine Danielle Befolo Essono, présidente nationale de la cellule royale féminine du Wocotomadi

Notre satisfaction est totale

La visite d'aujourd'hui chez le sultan roi des Bamoun est pour nous un honneur dans ce sens que c'est une expérience enrichissante et une découverte précieuse. Nous avons saisi l'opportunité par le canal de l'Ong, nous avons été reçus par le sultan avec qui nous avons eu des échanges fructueux, notamment en raison de notre partenariat avec le Wocotomadi qui est une Ong humanitaire, et qui fait la promotion de la culture africaine. À une époque cette Ong a eu comme président d'honneur le 19e sultan Ibrahim Mbombo, celui à qui l'actuel roi a succédé nous avons voulu de manière officielle inviter le 20e roi à jouer le même rôle et qu’il désigne son représentant officiel aux États-Unis. Il nous a compris et s’est engagé à œuvrer à nos côtés. Pour ça, notre satisfaction est totale.

Dr Sanjon Frank D’alip, secrétaire permanent de la Chambre royale masculine du Wocotomadi

"Le village royal africain est en voie de création aux États-Unis"

Nous avons présenté au sultan le projet de mutuelle de solidarité et de santé, qui consiste à créer une mutuelle au sein de notre organisation, notre ONG, qui permettra à ce que, une fois que quelqu'un est membre, la famille ne puisse pas souffrir pour les obsèques, et même le volet des enfants qu'il laisse derrière lui. Egalement lui avons dit que le village royal africain est en voie de création aux États-Unis ; où l'on pourra trouver toute la gastronomie africaine, tous les objets d'art africain, et même des logements faits selon l'architecture africaine. Et nous avons pensé à faire venir toute la délégation, plus de 60 personnes, et bien sûr, sous la bannière de la présidente fondatrice, la reine mère, Jeanne Siwe N qui a bien voulu que toute cette équipe vienne rencontrer le Sultan pour lui adresser ses vœux et porter à sa connaissance tout ce qu'il y a comme projet. La première bonne impression, c'est que le Sultan nous a rassuré que désormais, il est avec nous, et qu'on peut compter sur lui, parlant des activités de Wocotomadi.