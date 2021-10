La Task-Force Biodev2030 : Un organe de gouvernance sur la biodiversité au Cameroun :: CAMEROON

La Deuxième réunion de la Task-forcebiodev2030 élargie au secteur privé et aux experts dans le domaine de la biodiversité pour le choix des secteurs prioritaires source d’érosion et de biodiversité au Cameroun s’est tenue à Douala au Cameroun. Elle était Présidée par le secrétaire général du ministère de l’environnement, de la protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED).

Au Cameroun, l’initiative Biodev2030 se donne pour mission d’accompagner le gouvernement dans la sensibilisation des acteurs sur la nécessité e préserver notre biodiversité et l’importance de prendre des engagements volontaires et significatifs pour sa préservation. A l’ouverture des travaux, le secrétaire général du MINEPDED a donné l’ordre du jour. Il s’agit d’exploiter les résultats d’une étude technique commise sur le sujet. Elle consiste à prendre en compte l’impact de l’activité économique sur la dégradation de la biodiversité, trouver des solutions en ce qui concerne les secteurs les plus impactant. Aussi, les principaux objectifs de cet atelier élargi au secteur privé et aux experts dans le domaine de la biodiversité tiendront compte du caractère technique et stratégique des résolutions à prendre après l’analyse du rapport. A cet effet, la Task Force est le premier ogane de gouvernance du projet. Elle joue un rôle central dans la détermination de son orientation strategique et la facilitation des attentes des objectifs visés par l’initiative.

A titre de rappel, cette Task Fore s’est réunie pour la première fois le 11 Aout 2021 0 Yaound2. Elle trouve son origine dans la convention du projet Biodev2030 QUI LIE LE WWF France, Le WWF Cameroun et le gouvernement du Cameroun dans sa section sur le pilotage et la coordination du projet ou il est prévu que le WWF Cameroun et le gouvernement siègent en comité de pilotage du projet (COPIL). Cette initiative est une approche expérimentale testée et déployée dans 16 PAYS PILOTES à travers le monde, y compris les pays Africains. A savoir le Cameroun, le Burkina Faso, le Kenya, le Sénégal, la Tunisie, le Congo Brazzaville, l’Ouganda, le Gabon et Madagascar. Elle consiste à apporter aux gouvernements de chacun des pays des moyens d’identifier et d’engager conjointement avec le secteur privé et la société civile des mutations profondes dans les secteurs de l’économie ayant une incidence strategique sur le développement et la biodiversité du pays.