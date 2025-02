Fête de la jeunesse: MESSAGE DU PRÉSIDENT JEAN BLAISE GWET À LA JEUNESSE CAMEROUNAISE ET AFRICAINE :: CAMEROON

Mesdames et Messieurs, Chers Jeunes du Cameroun et de l’Afrique,

En cette journée spéciale dédiée à la jeunesse camerounaise, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux.

Moi ! Jean Blaise GWET, Président National du MPCC (Mouvement Patriotique Pour le Changement du Cameroun) et Candidat à l’élection Présidentielle du mois octobre 2025, je ressens le devoir et l’obligation morale de partager avec vous, ce message empreint de responsabilité et d’espoir.

Aujourd’hui 11 février 2025, nous célébrons non seulement notre jeunesse, courageuse, talentueuse, ingénieuse et dynamique. Mais et surtout, nous nous engageons à cultiver une génération des Jeunes plus consciente, des Jeunes engagés. Une génération des jeunes éduqués, des jeunes portant des valeurs morales et d’éthique.

Il est crucial que nous prenions conscience, chacun et chacune, de notre rôle dans la construction de l’avenir du Cameroun de demain, et du Continent Africain en Général. Je vous encourage à embrasser la responsabilité individuelle et collective. La jeunesse est l’espoir et le moteur du changement dans toute Nation. Votre implication active est essentielle et impérative pour bâtir un avenir merveilleux, un avenir solide et prospère. Soyez des acteurs responsables, des citoyens engagés qui contribuent positivement à bâtir un Cameroun nouveau, un Cameroun de Paix, un Cameroun d’Union et un Cameroun de Prospérité.

La valeur du travail acharné, avec engagement, détermination, conviction et courage ne peut être surestimée. En investissant dans vos compétences, dans l’éducation, la formation, la connaissance, et en poursuivant l’excellence, vous contribuez non seulement à votre propre succès, mais également au développement global du Cameroun, du continent, et du monde en général.

La création d’entreprises et d’industries sera au centre de notre démarche pour assurer votre insertion professionnelle. Je m’engage à soutenir et à faciliter l’entrepreneuriat des jeunes, car je crois fermement que c’est à travers la création et le développement d’entreprises que nous stimulons l’emploi et favorisons l’innovation.

Ensemble, nous bâtirons un environnement propice à l’émergence d’initiatives jeunes, encourageant la créativité et l’audace. Je vous invite à embrasser ces opportunités, à cultiver vos talents, à contribuer activement à la construction d’une économie dynamique et inclusive.



Ainsi, je lance un appel vibrant à la jeunesse camerounaise : Saisissez l’opportunité unique et historique qui se présente à vous, en octobre 2025. Une occasion unique et historique de commencer à prendre en main votre destin et de commencer enfin, à bâtir dans notre pays, un environnement propice à l’émergence d’initiatives jeunes, encourageant la créativité et l’audace : Allez voter pour le changement, allez voter pour la prospérité de la Nation, allez voter pour un pouvoir d’achat conséquent et pour un salaire minimum de 125 000 FCFA, un minimum pour la femme de ménage, pour un gardien. Oui, le salaire minimum sera de 125 000 FCFA pour tout Camerounais.

Le Président Jean Blaise GWET est l’homme de la situation, votre prochain Président de la République du Cameroun dès Octobre 2025.

Pour rendre ce rêve réalité, pour notre Jeunesse, pour notre peuple et pour les générations futures, je vous invite tous, à vous lever et à aller massivement vous inscrire sur les listes électorales. Le jour du vote, chaque Camerounais doit se lever, chaque Camerounais debout ! Pour aller choisir le seul candidat capable d’embrasser avec vous, le chemin de l’émergence, de la paix, de la cohésion sociale, du Pardon. Le chemin des opportunités, le seul chemin qui vous permettra de cultiver vos talents, et surtout à contribuer activement à la construction d’une économie dynamique et inclusive dans notre pays.



Engagez-vous pleinement dans votre éducation, travaillez avec détermination, et soyez prêts à devenir les entrepreneurs et les leaders modèles de demain.

Vous êtes le moteur du progrès, vos efforts académiques contribuent à façonner l’avenir de notre nation.

Ensemble, nous construirons un avenir où la jeunesse camerounaise prospérera, où le savoir sera un moteur de succès, et où l’entrepreneuriat sera le pilier de notre développement économique.

Puissent ces mots stimuler votre passion pour l’éducation et pour la recherche. Je vous encourage à poursuivre vos études avec zèle.

Je crois fermement en votre potentiel de réaliser des avancées significatives dans vos domaines d’études respectifs. Que cette journée dédiée à la jeunesse, vous inspire à aspirer à l’excellence dans vos parcours académiques,

Bonne fête de la jeunesse.

Votre Noble Serviteur !

Jean Blaise GWET

Phone : +337 67 66 17 73 / +237 698 34 93 56

E-mail : President@mpcc.be / jbgwet@yahoo.fr

Web site : mpcc.be