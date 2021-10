CAMEROUN :: Manquements graves au Centre Pasteur:Le président du BRIC interpelle le président de la république :: CAMEROON

OBJET : Dénonciation de la situation au Centre Pasteur du Cameroun (CPC).

Excellence Monsieur le Président de la République,

Je viens par la présente, porter à votre attention, une situation abracadabrante qui sévit actuellement au Centre Pasteur du Cameroun (CPC).

En effet, Pr CARNIEL Elisabeth, ex-Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun, a été nommé dans cette institution en date du 07 août 2017 pour un contrat de deux (2) ans renouvelable 1 fois. Ce contrat était donc échu au 06 août 2021. Toute chose qui justifie qu’en date du 29 août 2021, en présence de la PCA, du Corps diplomatique et certaines autorités du gouvernement, le Ministre de la Santé lui souhaitait un au revoir solennel. Cet acte fort marquait donc clairement pour le personnel la fin de son mandat au Centre Pasteur du Cameroun.

Seulement, Pr Elisabeth CARNIEL qui quittait le pays quelques heures plus tard pour la France, a laissé le Centre Pasteur du Cameroun dans une situation inconfortable tout ceci en violation flagrante des textes réglementaires en vigueur.

En effet le Pr Elisabeth CARNIEL a laissé planer une note d’intérim à la Direction Générale du CPC et des notes de délégation dans des directions, vidant complètement de son pouvoir décisionnaire, l’intérimaire autorisé à poursuivre la continuité de la Direction Générale en toute sérénité en conformité avec les Statuts Généraux du Centre Pasteur du Cameroun et les Statuts des Etablissements publics en vigueur.

Entre autres textes laissés par elle :

· Délégation de signature et Mandat de représentation des affaires en cours auprès des instances judiciaires par Madame OWONA Célestine, DAF,

· Délégation pour les activités scientifiques par Dr Sara EYANGOH ;

· Note de suppléance du Directeur Général, par Dr Suzanne BELINGA, Directeur Général Adjoint.

Tout ceci en violation de l’Article 30 du Décret n°2018/505 du 20 Septembre 2018 portant réorganisation du Centre Pasteur du Cameroun,

En effet, le passage de Pr Elisabeth CARNIEL a été marqué par un ensemble de décisions qui ont été de nature à mettre en mal, une bonne santé pour un climat social apaisé. Pour paraitre illustratif, nous vous citerons entre autres décisions :

· Réductions des primes du personnel au motif que la santé financière du Centre Pasteur du Cameroun n’est pas bonne

· Achat d’un logiciel de gestion des analyses biologiques qui n’a jamais vu le jour au CPC que pourtant l’ensemble des biologistes avaient prévenu préalablement qu’il n’était pas adéquat pour la structure à plus de (100.000.000 ) cent million de FCFA.

· Des passations de marchés sans appel d’offres de plusieurs centaines de millions à l’exemple de l’installation de l’énergie photovoltaïque en cours au CPC dont selon certaines indiscrétions, le marché passé de gré à gré en violation totale de la loi à une entreprise écran qui appartiendrait à son époux.

· Renvoi des fonctionnaires affectés au Centre Pasteur du Cameroun, sans aucun fondement et unilatéralement sans consulter le Conseil d’Administration.

· Des procédures judiciaires à n’en plus finir contre le personnel en violation totale des prescriptions du Conseil d’Administration.

· Sans oublier l’histoire d'achat d'une fausse machine de 100 millions, dossier sur lequel elle a fait payer 30 millions à ses amis en avance et la machine n'a jamais fonctionné, pas même un seul jour.

Excellence Monsieur le Président de la République, la liste non exhaustive de ces décisions prise dans un environnement de crise sanitaire liée à la COVID-19, le Pr Elisabeth CARNIEL décide de laisser le CPC dans le chaos sans direction et sans orientations en décidant d’usurper un pouvoir qu’elle ne possède plus.

Excellence, si le Pr Elisabeth CARNIEL garde les manettes du CPC jusqu’à aujourd’hui, c’est tout simplement parce qu’elle souhaite faire payer toutes ses factures fictives avant de quitter le Cameroun.

Excellence je viens par la présente, vous inviter à suspendre toutes les transactions financières au CPC, ordonner un audit en urgence par les services du CONSUPE.

Je vous prie de bien vouloir agréer Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de ma parfaite considération.Yaoundé le 1er Octobre 2021

Pour le BRIC

Le Président National

PEKEUHO TCHOFFO ERNEST