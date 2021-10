CAMEROUN :: Rendez-vous média : Albert Dzongang croise le fer avec Hervé Nkom ce dimanche :: CAMEROON

Albert DZONGANG, conseiller spécial du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc), le Prof. Maurice Kamto, descend dans " L'ARÈNE" ce dimanche, 03 octobre 2021, dans le cadre d'un duel avec Hervé Emmanuel Nkom, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), sur les antennes de Canal 2 International. Ce sera à partir de 20 heures 30 locales.

Albert DZONGANG sera interviewé par le journaliste Rodrigue Tonguè le modérateur du crochet télévisé. Il sera assisté de deux journalistes dans sa tâche : Léopold Chendjou de Week Infos et Achille Assako de la radio ABK, une radio urbaine de Douala.

Nos confrères tenteront de faire expliquer à Albert DZONGANG, la rumeur selon laquelle il aurait quitté la barque Mrc. Il devra aussi répondre dès accusations d'ethnofasciste et de suprematiste Bamileké qui à tort ou à raison, pèsent sur lui depuis 10 ans. Monsieur DZONGANG est aussi accusé d'avoir une haine bestiale pour le peuple Ekang / Beti dont est originaire Paul Biya le président de la République du Cameroun. A toutes ces questions/ accusations, il devra s'en défendre.

Faut-il le préciser, officiellement, Albert DZONGANG ne s'est jamais prévalu d'être un militant du Mrc. Il se prévaut uniquement d'être un allié de Maurice Kamto, et ce, depuis l'élection présidentielle de 2018 remportée par Paul Biya, d'après le Conseil constitutionnel.

Que le duel soit sain, fructueux, et sans coups de dessous de la ceinture ! Parce que L'ARÈNE sur Canal 2 International est certes un duel, mais un choc des idées et des arguments. Bon match, et rendez-vous ce dimanche, 03 octobre 2021 dès 20 heures 30 locales , sur Canal 2 International, en direct de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.