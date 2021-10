CAMEROUN :: Des déplacés internes et enfants « sans papiers » dans leur propre pays :: CAMEROON

Ses victimes sont loin de comprendre que la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (1989) souligne dans son préambule que « l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ».

Une horde de neuf enfants se donnent des moments de plaisirs ce dimanche 22 novembre 2020 à l’entrée de la concession de «docta Mbagnia», non loin du château d’eau de Batela à Bangangté. Ils marchent à cœur vaillant et se dirigent vers la nouvelle route bitumée qui dessert le centre urbain de Bangangté et débouche sur la Nationale N°4 au niveau du lieu-dit « Pont de Banekane ». Certains tiennent des livres d’expression anglaise en main. En fait, ils sont en quelque sorte joyeux d’avoir repris gout à la vie, et surtout, à l’école depuis qu’ils ont trouvé abri dans quelques concessions de la place. Ce jour, ils semblent unis dans la joie, comme hier, ils étaient unis dans la tristesse. Ils partagent en commun des histoires teintés de pages rageuses et de pages radieuses. Des scènes affreuses de violence ayant ponctué leur quotidien à Ndu, localité située près de Nkambé, dans le département du Ndonga-Mantung, Région du Nord-Ouest, reviennent facilement à la surface de leur mémoire.

On ne blague pas avec

« En novembre 2017, plusieurs cases de notre village ont été incendiées par des hommes armés. Nos effets personnels et nos documents officiels dont nos actes de naissance ont été entièrement consumés par des flammes ravageuses. Nos familles se sont d’abord déplacées vers Bafang et Bangou. Par la suite, nous sommes venus nous établir à Batela à Bangangté. Ici, nous avons de l’espace qui nous accueille. Nous faisons des champs pour survivre et reconstruire nos vies », témoignage Courage, la plus éveillée du groupe. Elle a environ 13 ans et est élève en classe de 5e (From Two dans le système scolaire anglo-saxon du Cameroun : Ndlr) au Collège d’enseignement secondaire (Ces) bilingue de Batela. Contrairement à ses huit autres camardes, celle-ci s’exprime dans un français mieux articulé et bien audible. « Nous, « les enfants Bamenda », on ne blague pas avec le champ. Nous sommes des travailleurs laborieux. Même à l’école, on n’est pas là pour jouer », affirme-t-elle. Une manière de faire savoir qu’elle a déjà la tête à ce qui se passera le lendemain au Ces bilingue de Batela. Un lieu où elle se sent intégrée. Hervé Nya, un fils du village Batela reconnait qu’il existe une cohabitation harmonieuse entre les déplacés internes de la crise anglophone et les populations de Batela.

Seulement, son dossier au niveau de l’administration de cet établissement est atypique. Il a été archivé sans copie d’acte de naissance. « Nous n’avons aucun papier officiel. Plusieurs de nos camarades venus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se trouvent dans la même situation. Nous avons été inscrites grâce aux références de nos « first School living certifcate »(Certificat d’étude primaire (Cep) dans le système anglophone au Cameroun : Ndlr). Ca été une chance pour nous que notre papa avait ces éléments dans son sac », soutient-elle, naïvement. Et pourtant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) stipule dans son article 1er que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». En effet, les Droits de l’Enfant découlent des Droits de l’Homme. Ainsi la Déclaration des droits de l’enfant (1959) dispose de 10 principes dont l’un stipule que « l’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité », conditions reprises également dans l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Enfin, la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (1989) souligne dans son préambule que « l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ».Ce texte fondateur précise encore que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales » (art. 25alinea2) et décrit la famille comme étant « la cellule naturelle et fondamentale de la société » (art. 16 alinea3).

Quid de certains adultes dépourvus d’état civil ou de pièces officielles ? Vanessa, la vingtaine entamée et originaire Fundong dans le département du Boyo et déplacée interne vivant à Bafoussam est particulièrement choquée par cette situation. « Sans acte de naissance, il est impossible de vous faire établir

une carte nationale d’identité. Cela nous pénalise. Je suis apprentie dans un salon de coiffure ici à Bafoussam. Je ne peux pas me déplacer n’importe comment faute de pièce d’identité. Plusieurs de mes copines venues de Fundong se trouvent dans la même galère », soutient-elle.

Impossible de toucher à la banque

Sans acte de naissance ou pièces d’identité, observe-t-on, certains de ces déplacés ne peuvent accéder à certains services sociaux de base. Ils ne peuvent aussi accéder à certains services publics ou entreprises privées. Car dans certains de ces endroits, l’accès est conditionné à la présentation d’une d’identité au service de sécurité ou aux vigiles. Ils ne peuvent également souscrits à une transaction commerciale ou financière formelle. D’ailleurs, pour toucher de l’argent dans un établissement financier, banque ou micro finance, il faut être muni d’une carte nationale d’identité.

Quelles solutions palliatives à ce désarroi ? La reconstitution des actes détruits ou égarés est celle prescrite par l’ordonnance de 1981 sur Etat civil au Cameroun ou celle de la loi sur l’établissement de la carte nationale d’identité. Au plan opérationnel, Madame Kouam, chef du centre social de la commune de Bafoussam IIe travaille pour la reconstitution des actes de naissances des déplacés internes dans sa circonscription administrative. Elle serait déjà à plus de 400 personnes recensées. Et attend le soutient des partenaires engagées à financer les procédures devant les juges ou dans les centres d’état civil avec l’appui du Bureau national de l’état civil(Bunec).



Guy Modeste DZUDIE(JADE)