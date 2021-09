GUINÉE :: LA JUNTE DONNE 5 JOURS À ALPHA CONDÉ POUR RENDRE SON TABLIER :: GUINEA

La situation sociopolitique qui prévaut en Guinée Conakry vient de connaître un nouvel épisode. Dans un communiqué médiatique daté du lundi 27 septembre 2021, le colonel Mamady Doumbouya, président du comité national du rassemblement et du développement(Cnrd), nouvel homme fort du pays éponyme a dressé la situation actuelle du président déchu Alpha Condé « Nous vous informons que l'ancien Chef de l'État Alpha Condé est pour l'instant en résidence surveillée et privé de moyens de communication avec l'extérieur. Il est accompagné de son cuisinier et de son médecin-traitant Dr kaba» apprend t-on dans la correspondance de la junte Guinéenne.

Dans la suite de la circulaire, les initiateurs du coup de force militaire ont donné un ultimatum de 5 jours à l'ancien président du pays de même nom pour démissionner «Alpha Condé refuse de signer sa démission officielle et de se retirer au pouvoir. Face à cette obstination de ce dernier de ne pas reconnaître la légitimité du Cnrd, un délai de cinq jours lui a été accordé. À défaut, Alpha Condé va repondre à la justice de ses faits de corruption et de répression meurtrière, durant ses dix années de règne» ont-ils ajouté dans la note.

Cette sortie du Cnrd intervient plusieurs jours après une récente déclaration de Apha Condé dans laquelle il martèlait qu'il préférerait mourir que de rendre son tablier.