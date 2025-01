CAMEROUN :: Affaire ABA’A OYONO vs FAME NDONGO : Un Duel Annoncé Devant la Justice :: CAMEROON

Le Pr ABA’A OYONO a confirmé qu’il affrontera le ministre de l’Enseignement supérieur, FAME NDONGO, devant la barre dans le cadre de l’affaire NGOUARE révélée par le journal RÉALITÉS PLUS. Une affaire qui continue de susciter de vives réactions dans les milieux académiques et médiatiques.

Depuis le déclenchement de ce scandale, le Pr ABA’A OYONO s’est engagé dans une bataille qu’il qualifie de cruciale pour la restauration de la dignité des enseignants de l’enseignement supérieur. Face à des accusations qu’il juge diffamatoires, il a déclaré publiquement :

« La continuité de mon combat pour la restauration de la dignité des enseignant(e)s de l’enseignement supérieur est irrésistible. »

L’affaire a pris une nouvelle tournure lorsque le journaliste Paul NGOUARE KINDI, auteur d’un article controversé dans RÉALITÉS PLUS, a admis avoir été manipulé. Selon le Pr ABA’A OYONO, cette manipulation aurait été orchestrée par des commanditaires de haut niveau, parmi lesquels il cite directement FAME NDONGO.

Le Pr ABA’A OYONO affirme détenir des preuves solides pour soutenir ses déclarations. Il a également indiqué que les dispositions pertinentes du code pénal seront utilisées pour traduire en justice toute personne impliquée dans cette campagne de diffamation.

« Je suis en possession des preuves irréfutables de mon assertion. Nous nous retrouverons, sous peu, devant la barre. »

Un combat symbolique pour les enseignants

Au-delà de cette affaire personnelle, le Pr ABA’A OYONO semble porter un message plus large. Il s'agit de dénoncer les pratiques qui ternissent la réputation des enseignants et, plus largement, de défendre l’intégrité du secteur académique camerounais.

La suite devant les tribunaux

Cette confrontation annoncée entre deux figures majeures du paysage académique camerounais laisse présager une bataille ju