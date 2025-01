CAMEROUN :: Route toujours bloquée 3 mois après l'éboulement de la falaise de Dschang :: CAMEROON

L'éboulement Dschang continue de paralyser la circulation dans l'Ouest du Cameroun. Trois mois après l'effondrement massif de la falaise Dschang, survenu dans cette ville universitaire des hautes terres de l'Ouest, la situation demeure préoccupante. La route bloquée par d'imposants blocs rocheux n'a toujours pas été déblayée, transformant ce qui devait être une solution temporaire en un arrangement permanent qui impacte significativement la vie des populations locales.

La déviation routière mise en place dans l'urgence s'est progressivement installée dans la durée, modifiant considérablement les habitudes de circulation dans l'Ouest du Cameroun. Les automobilistes et transporteurs sont contraints d'emprunter des itinéraires alternatifs, rallongeant significativement leurs temps de parcours et augmentant les coûts de transport. Cette situation affecte particulièrement les échanges commerciaux et la mobilité des étudiants de l'Université de Dschang.

Les autorités locales, confrontées à l'ampleur du défi technique et financier que représente le déblaiement, peinent à mobiliser les ressources nécessaires pour entamer les travaux. Les experts soulignent la complexité de l'opération, qui nécessite des équipements spécialisés et une expertise particulière pour éviter tout risque supplémentaire lors des travaux de déblaiement.

L'impact économique se fait ressentir bien au-delà de la zone directement touchée. Les commerces situés le long de l'axe routier traditionnel subissent une baisse significative de leur activité, tandis que de nouveaux points de commerce émergent le long de l'itinéraire de déviation. Cette réorganisation forcée du tissu économique local soulève des questions sur la durabilité de ces changements et leurs conséquences à long terme.

Face à cette situation qui s'éternise, la population locale s'interroge sur les délais de résolution de cette crise. Les associations de la société civile appellent à une mobilisation plus importante des ressources gouvernementales pour accélérer le processus de déblaiement et sécuriser durablement la zone.