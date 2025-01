Valère Bessala dénonce la distribution de riz impropre et critique l'opposition camerounaise :: CAMEROON

Dans une récente édition de LIBRE EXPRESSION sur Info TV, Valère Bessala, figure politique et leader du Parti Jouvence, a vivement critiqué la distribution de riz impropre à la consommation aux populations camerounaises. Selon lui, ce riz, vendu à 15 000 FCFA, serait destiné aux animaux, notamment aux chevaux, tandis que le riz de qualité, comme celui de ORCA, serait réservé aux dirigeants.

« Regardez le riz qu’on distribue aux Camerounais. C’est un riz impropre à la consommation. Il est destiné aux animaux, aux chevaux. Le bon riz, le riz de ORCA, qui a mangé ça ? Ce sont les dirigeants. Les populations n’ont jamais vu ce riz. Ce qui est mauvais revient au peuple, et ce qui est bon leur revient », a-t-il déclaré avec indignation.

Bessala a également profité de cette tribune pour s’exprimer sur la situation politique au Cameroun, notamment en vue des élections de 2025. Il a critiqué à la fois le régime en place et l’opposition traditionnelle, qu’il qualifie de « vieille garde ». Selon lui, Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 42 ans, ne partira pas seul, mais emportera avec lui une opposition qui n’a pas su se renouveler.

« Biya qui s’en va là, nous disons toujours qu’il s’en va avec son régime. Vous pensez qu’il s’en ira seulement avec son régime ? Il partira même avec son opposition à lui, qui est là depuis 43 ans. Dites-moi, un nouveau président arrive, mais attendez... ce ne sont plus ceux que nous voyons là qui seront opposants. La nouvelle génération ne veut plus les voir parce que 2025, c’est le dernier test de la vieille garde de l’opposition », a-t-il affirmé.

Bessala a salué l’émergence de jeunes leaders politiques, tout en appelant les « vieux ténors » de l’opposition à céder la place. « Je suis content quand je vois la liste des leaders de partis d’opposition, il y en a qui sont de plus en plus jeunes. Il faudra bien que les vieux ténors-là nous laissent la place », a-t-il insisté.

Le leader du Parti Jouvence a également évoqué les similitudes entre son parti et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), tout en reconnaissant les différences en termes de moyens. « Les combats que mène le MRC sont aussi les nôtres, mais nous n’avons pas les mêmes moyens qu’eux en termes d’argent, de personnel, etc. Nous misons davantage sur la ruse et l’intelligence », a-t-il expliqué.

Enfin, Bessala a lancé un avertissement clair pour les élections de 2025 : « 2025 est simple pour nous. Nous savons que le parti au pouvoir a toujours tri..ché, a toujours fra..udé. Alors, nous disons, pour 2025, c’est terminé ! »

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu, alors que le Cameroun se prépare à une élection présidentielle cruciale en 2025. Bessala, à travers ses propos, appelle à un renouvellement profond de la classe politique et à une meilleure prise en compte des besoins des populations.