Le Cameroun étant un pays très réceptif au niveau sportif, la population développe par conséquent un amour très particulier pour certaines disciplines sportives. Mais, la possibilité d’un réel épanouissement dans le sport reste à revoir car, à part le football qui, est vraiment la discipline phare, et très médiatisée, Il n’y en a pas vraiment qui font pareil.

En effet les autres disciplines n’arrivent pas vraiment à faire pareil. Lorsqu’on entend parler souvent d’elles c’est pendant les grandes compétitions nationales et internationales. Par contre, concernant le football, on a chaque année des compétitions comme le Tournoi Football jeune organisé par la Fecafoot. Les autres disciplines comme le basketball n’ont pas réellement des compétitions pour les tous petits.

Face à cette situation, le RIESF (Réseau International pour l’éducation Sportive Francophone) organise un événement d’envergure non seulement pour mettre en lumière le talent jeune et aussi participer à l’éducation et l’édification de cette jeunesse sur les valeurs de la francophonie et les objectifs du développement durable.

Conscients des enjeux que revêtent les valeurs de la francophonie et les objectifs du développement durable, le RIESF avec ses associations membres se sont donnés pour mission de transmettre à la jeunesse par le biais de la pratique sportive, notamment le Basketball.

JEAN ERIC SENDE le superviseur Général et président du RIESF croit pouvoir atteindre ses objectifs avec ce camp. Lui qui s’est fixé pour objectif de remettre la lumière et la valeur. Lui qui considère le sport comme iceberg. Une chose aussi, il rappelle ne pas être en compétition avec les fédérations. Il dit : « le sport c’est un iceberg et on ne voit que 1/3 émerger et ce 1/3 c’est le sport business …on n’est surtout pas là pour faire la concurrence avec les fédérations, nous nous n’utilisons le sport que pour l’éducation »

ONLY CAMPS BASKETBALL : Quand, Où Et Qui Peut Participer, A Quelle Condition ?

Le ONLY CAMPS BASKETBALL se tiendra à Douala et à Yaoundé au Cameroun du 18 au 21 Décembre 2021. Tout sera sous la supervision générale du Réseau International pour l’Education par le Sport Francophone (RIESF) en partenariat avec des associations locales et une association française dont : Hope School Basketball, Centre d’entrainement du parcours Vita, Douala Fire Birds, Jeunesse Art Culture Sport et Mémoire (France).

Ce sont 10 équipes de 6 joueurs mixtes c’est-à-dire garçons et filles qui participeront au ONLY CAMPS BASKETBALL en décembre prochain. Des équipes et trois catégories d’âge U13, U15, U17ans.

C’est quoi le ONLY CAMPS BASKETBALL ?

ONLY CAMPS BASKETBALL c’est :

La promotion de la langue française ;

Des séances de causeries éducatives;

Tournois de basketball;

Draft des équipes sur la base d’une sélection dans les différents centres de basketball du Cameroun ;

Un camps d’amélioration des fondamentaux;

Des séances d’expression écrites et orale;

Six Joueurs par équipe;

Une compétition en 2 phases : rencontres de poule et matchs de qualification.

L’objectif de ce camp est de promouvoir des valeurs, apprendre à la jeunesse un certains nombres de choses. Les objectifs du camp sont : Education à l’égalité filles - garçons, Promotion des valeurs de la francophonie (langue française) et la Promotion du basketball.

L’occupation des journées

Du 18 au 21 Décembre 2021, les journées s’articuleront comme suit :

Séances d’amélioration des fondamentaux technique en basketball

Séances d’expression écrite

Séances d’expression orale

Rencontres de basketball

Vivement que Décembre arrive vite.