Les citoyens qui ont déposé leurs dossiers entre avril et juin 2021 pour obtenir ce document de voyage se questionnent car il n’est toujours pas disponible dans les différents commissariats à l’émi-immigration.

Kelly Djampou, vêtue d’un ensemble tailleur de couleur beige, ne cesse de faire des va-et-vient devant le commissariat l’émi-immigration de Yaoundé. Le visage froissé, la jeune dame multiplie les coups de fil espérant trouver une solution à son problème. « J’ai un oncle qui travaille à la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN). Je vais lui confier ma situation afin de voir dans quelle mesure il peut m’aider », espère-t-elle. En effet Kelly Djampou, partie de Douala aux alentours de 4h ce lundi 20 septembre, espérait rentrer en possession de son passeport cette même journée.

Malheureusement pour elle, son nom ne figurait pas sur la liste des personnes dont le document de voyage est déjà disponible. Pire encore, aucun élément de la police en fonction au commissariat à l’immigration de Yaoundé n’a pu lui donner une date fixe à laquelle son passeport sera disponible. « Ils ne me disent rien de bon. J’ai fait mon passeport à Douala en juin dernier et c’est là-bas qu’on m’a demandé de me rendre à Yaoundé pour vérifier la disponibilité. Une fois ici, c’est un autre discours qu’on me tient », se lamente la vendeuse de prêt-à-porter. Hector Nnomo, étudiant en biochimie, se trouve dans la même situation que Kelly Djampou. Il a déposé son dossier de demande de passeport au commissariat à l’émi-immigration de Yaoundé en mai 2021 sous l’ancien système de production du document.

En procédure pour continuer ses études à l’étranger, il attend son passeport depuis quatre mois déjà. « Je me suis plusieurs fois rendu à la DGSN pour avoir des informations sur la date à laquelle mon passeport va sortir. Mais à chaque fois ils m’ont juste dit de passer de temps en temps vérifier sa disponibilité. J’y étais encore hier et il n’avait toujours pas été produit », s’inquiète Hector Nnomo Ces deux usagers ne sont pas des cas isolés. Edith Marie K, retraitée, n'attend que son passeport pour que ses enfants lui envoient une invitation pour un séjour du côté des États-Unis.

Déposé le 6 mai 2021, ça fera bientôt cinq mois que le document peine à être délivré, pourtant il se fait normalement en un mois. Elle dit avoir usé de tous les voies et moyens mais rien n’y fait. « À chaque fois la réponse est la même. Madame, patientez. Si vous êtes trop pressée, allez refaire un autre passeport sous le nouveau système. Refaire un nouveau dossier ne me pose pas problème. Le véritable souci est de savoir qui paiera les frais de timbres supplémentaires », s’interroge Edith Marie K. Kelly Djampou quant à elle, affirme n’avoir aucun problème à constituer un nouveau dossier et même à payer les 110 000 Fcfa comme l’oblige le nouveau système de production des passeports.

Son inquiétude se situe au niveau de la double identité. « Est-ce que si je refais un nouveau passeport ça ne va pas signaler dans la machine qu’il y a déjà un dossier avec ce nom et mon passeport sera bloqué », se questionne-t-elle. Au commissariat à l’émi-immigration de Yaoundé, une source policière nous renseigne que : « pour le moment, seuls les passeports dont les demandes ont été déposées il y a un peu plus de six mois sont disponibles. Les citoyens qui ont fait des demandes il y a quatre ou cinq mois doivent encore patienter car nous attendons les décisions de la hiérarchie ».