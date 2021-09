CAMEROUN :: ATTAQUES TERRORISTES AU NOSO : L’État d’urgence s’impose :: CAMEROON

Avec plus de 1 200 soldats tués, 3 500 civils froidement assassinés et 700 mille personnes déplacées, les bandes armées établies dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest multiplient des exactions meurtrières contre les forces de défense et de sécurité ainsi que des populations. Une situation qui impose du gouvernement des mesures plus fortes en vue d’éradiquer cette menace qui sème au quotidien, terreur et désolation.

ENCORE des morts ! Avec une rare barbarie, une dizaine de militaires camerounais ont été tués jeudi dernier dans une nouvelle attaque terroriste. Des hommes armés ont pris d’assaut un convoi de l’armée sur l’axe routier situé entre Bamessing et Sabga, dans l’arrondissement de Ndop, région du Nord-Ouest. La patrouille de l’armée composée de deux blindés a été visée par des engins explosifs improvisés (EEI) et des lance-roquettes.

Le bilan est de dix éléments du bataillon d’intervention rapide (BIR) tués par les séparatistes et deux véhicules blindés de l’armée détruits. Une semaine avant cette autre exaction, des terroristes ont assailli simultanément trois postes militaires dans cette même région. Il s’agit de ceux des localités de Nkambe, Noni et Ndu. Onze soldats ont été assassinés dans ces attaques revendiquées par des séparatistes. Depuis le début du conflit fin 2016, les chiffres officiels font état de plus de 1 200 militaires abattus dans le NOSO, 3 500 civils tués et 700 000 personnes ayant fui leurs domiciles. Face à ces derniers assauts lourds de bilan perpétrés contre l’armée, le mutisme assourdissant des ONG et autres puissances internationales pousse à s’interroger sur la nature de leur sincérité au côté du Cameroun.

Le combat de terrain se complexifie et la guerre présente de plus en plus un visage asymétrique. En réalité, il est difficile pour l’armée de savoir contre qui elle se bat. Les combattants terroristes se dissimulent au milieu des populations devenues pour certaines, complices malgré elles des exactions posées. Des données non négligeables qui compliquent davantage les missions de l’armée dans sa quête de paix, de protection des personnes et leurs biens.

Au regard de l’enlisement de la situation sur le terrain et des morts côté civils et militaires qui s’amoncellent au quotidien, il y a lieu de penser que la politique de la main tendue du chef de l’État, en direction des leaders du mouvement sécessionniste en vue d’un retour pacifique de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, rencontre une opposition locale. Outre les résolutions du grand dialogue national mises sur pied, la médiation suisse actionnée par le chef de l’État, ayant abouti à un changement de position de certains chefs de files et autres financiers de cette guerre en zone anglophone, semble se limiter à un effet des discours pompeux.

À ce jour, les attaques des édifices publics se multiplient, de nombreuses écoles restent fermées, des « villes mortes » plus que jamais respectées, des enlèvements contre rançons toujours d’actualité, des massacres des populations, des tueries des éléments des forces de défense et sécurité s’accentuent. Tout porte à croire que le seul moyen d’expression de ces bandes armées est la violence. Du moins, la qualité de l’armement de plus en plus sophistiquée dont ils disposent et leur aptitude au combat qui s’améliore au jour le jour, démontrent à suffire l’intention de ces groupes terroristes à s’inscrire dans la durée et de faire du NOSO, un État à part.

Face à cette défiance de l’autorité de l’État et du jeu trouble de certaines puissances étrangères qui semblent soutenir ces groupes armés, la force doit bien pouvoir revenir à la loi. Nombre d’experts en géostratégie sont d’avis qu’il faut changer de paradigme en décrétant en dernier recours, l’État d’urgence dans certaines localités des régions anglophones. Une opération qui permettra de nettoyer progressivement toutes les poches de résistance et maintenir le pays dans une stabilité durable.