CAMEROUN :: Nord-Ouest : Au moins 10 militaires tués :: CAMEROON

Un second attentat contre les éléments du Bataillon d’intervention rapide, a eu lieu dans le département du Ngoketunjia, en fin de semaine dernière.

La situation sécuritaire des forces déployées sur le terrain de la crise anglophone inquiète les familles depuis quelques jours. Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux et dont la véracité a été établie par des sources introduites, le BIR a subi un second revers le jeudi 16 septembre 2021, dans une localité du Ngoketunjia.

Vendredi, des témoignages d’autorités locales comme le maire de la commune de Ndop, chef-lieu de ce département, faisaient état de dix morts et de deux blindés brûlés. Il est possible que ce bilan se soit aggravé pendant le week-end. En attendant le communiqué officiel de la Division communication du Ministère de la Défense, comme cela est de coutume en pareille circonstance, il est constant qu’un convoi de militaires dont la mission était de sécuriser des écoles et certains points sensibles dans la localité de Bamessing, a été attaqué par des sécessionnistes terroristes, grâce à des engins explosifs improvisés.

Les vidéos montrent en effet deux véhicules blindés qui brûlent, parce qu’ayant sauté sur des engins explosifs improvisés, avant d'être attaqués par des combattants sécessionnistes munis de lance-roquettes, qui célèbrent leur coup. Le lieu d’occurrence de cette scène est identifié comme étant à une trentaine de kilomètres à l'est de Bamenda, entre Sagba et Bamessing. La violence des images se passe de tout commentaire. Les effets des soldats morts ont eu de nouveaux propriétaires, leurs armes récupérées.

Et l’on se rappelle que le week-end d’avant, sept éléments du BIR avaient perdu la vie au cours de la journée de dimanche dans la localité de Kikaikom, autour de la ville de Kumbo, fief des Bui Warriors. Un blindé de haute sécurité, jusque-là utilisé dans des situations d’urgence, a sauté sur un engin explosif improvisé placé sur la chaussée. La particularité de cet attentat est que l’Eei était si puissant que la déflagration a bousillé le véhicule de sûreté, coûtant la vie à tous ses occupants.

Une occurrence qui venait à la suite d’autres attentats, qui ont coûté individuellement ou en groupe, la vie à plus d’un millier d’éléments des forces de défense et de sécurité. A la veille de la rentrée scolaire, des groupes séparatistes ont appelé à deux semaines d'opération « villes mortes », pour perturber l’appel au retour à l’école dans les régions en crise.