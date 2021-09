CAMEROUN :: Yaoundé : Ketcha Courtès inaugure le monument du rond point du palais présidentiel :: CAMEROON

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès, a procédé ce vendredi 17 septembre 2021, à l'inauguration du monument de l'Unité, situé au Rond Mont Fébé. La cérémonie était couplée au baptême de l'axe, Rond point palais de l'Unité - Rond point Bastos, du nom de l'avenue de l'Unité. L'événement était placé sous le présidium de Célestine Ketcha Courtès, représentante personnelle du président de la République, Paul Biya.

Le monument inauguré a été exécuté par l'entreprise Turquoise Construction. Gigantesque, le monument symbolise les 10 régions du Cameroun, matérialisées par 10 piliers en béton armé, surblombés par 10 lions en mouvement et une étoile dorée en suspension. La base de ce monument est constituée de jardins, d'allées en marbre, d'une piscine décorative avec des jets d'eau, le tout contenu dans une barrière de sécurité.

Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à cette cérémonie symbolique à plus d'un titre : le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, le maire de la ville de Yaoundé, Atangana Messi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont Grégoire Owona, Georges Elanga Obam, Laurent Serge Etoundi Ngoa, Luc Magloire Mbarga Atangana, Joseph Lé, Ibrahim Talba Malla, Marie Rose Dibong.

C'était aussi un mélange du religieux et du traditionnel. Présence des initiés des us et coutumes Beti; hommes d'église, à l'instar de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr. Jean Mbarga, l'évêque du diocèse de Sangmelima ( région du Sud Cameroun) Mgr Christophe Zoa, sans oublier le Nonce apostolique pour le Cameroun et de la Guinée-Equatoriale.

La coupure du ruban symbolique par Célestine Ketcha Courtès la Minhdu, a permis la découverte de la belle plaque commémorative du joyau architectural

Avec ce monument au Rond Point Mont Febé, l'entrée principale du palais présidentiel au quartier Etoudi à Yaoundé, a fière et altière allure, pour une capitale politique camerounaise plus belle plus attrayante, sous l'expertise avérée de la ministre de l'Habitat et du Héveloppement urbain, Célestine Ketcha Courtè qui, s'est toujours effacée, pour confesser qu'elle applique seulement la politique de développement urbain du chef de l'État Paul Biya.