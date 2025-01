CAMEROUN :: StarTimes vient révolutionner la télévision numérique terrestre avec Le Bouquet NOVA :: CAMEROON

StarTimes, le leader incontesté de la télévision numérique terrestre en Afrique, poursuit son engagement en rendant la télévision numérique plus accessible que jamais avec son Bouquet NOVA. Bien plus qu’une simple offre de chaînes, le Bouquet NOVA est un véritable levier de démocratisation, permettant aux téléspectateurs de profiter d’un large éventail de contenus de qualité à un prix extrêmement abordable.

Pour seulement 2 500 FCFA, le Bouquet NOVA propose plus de 56 chaînes en français, anglais et langues locales, adaptées aux goûts et aux besoins de toute la famille. En offrant un contenu riche et varié, StarTimes répond aux attentes des téléspectateurs africains, qu’ils soient passionnés de sport, fans de cinéma, curieux d’informations ou en quête de programmes éducatifs pour leurs enfants.

Les chaînes telles que France 24 et CGTN permettent de suivre les événements mondiaux en temps réel, garantissant une information fiable et complète. Avec des événements sportives Coup du Roi, la Liga et la Bundesliga, le Bouquet NOVA est un must pour les passionnés de sport. Grâce à des programmes éducatifs et ludiques sur ST Kids et TIVI5MONDE, vos tout-petits ne seront jamais à court d’activités enrichissantes. Des chaînes comme CINAF TV et Passion Bollywood offrent un vaste choix de films et séries africains, indiens et internationaux, tandis que AFOREVO TV et New World Cinema permettent de plonger dans des univers diversifiés.

De plus, une offre spéciale permet d’obtenir un kit complet (décodeur HD, parabole, télécommande, accessoires et un mois d’abonnement au Bouquet Global) à seulement 10 500 FCFA, une opportunité unique pour découvrir le monde StarTimes.

StarTimes va encore plus loin en rendant ses services accessibles même dans les zones les plus reculées du Cameroun, comme Moloundou et Tignère. Ce réseau étendu permet à toutes les familles, qu’elles vivent en milieu urbain ou dans des villages isolés, de profiter des avantages de la télévision numérique à des prix accessibles.

Avec le Bouquet NOVA, StarTimes redéfinit l’accès à la télévision numérique, en faisant du divertissement un luxe désormais à la portée de tous et à prix malin.