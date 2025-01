CAMEROUN :: Nouveau-né miraculeusement sauvé à Buéa : la communauté en alerte face à l’infanticide :: CAMEROON

Un drame évité de justesse : Dans le quartier Bokwango, à Buéa, un événement bouleversant a récemment secoué la communauté. Un nouveau-né a été retrouvé vivant après avoir été jeté dans des latrines par sa propre mère. Cet acte ignoble soulève des interrogations sur la protection des enfants dans les régions vulnérables.

Un miracle grâce à la vigilance

Selon les témoignages recueillis par Balafon Radio, c'est grâce à un enfant du voisinage, alerté par des pleurs incessants, que le nourrisson a pu être sauvé. La réactivité de sa mère et l’intervention rapide des voisins ont permis de secourir le bébé, qui est aujourd’hui hors de danger. Bonne nouvelle : le bébé est sain et sauf !

Une justice attendue

La mère présumée, accusée de tentative d’infanticide, a été appréhendée. Elle devra répondre de ses actes devant les autorités compétentes. Ce drame met en lumière l’importance de la vigilance communautaire et de la sensibilisation sur la protection des enfants.

Une mobilisation nécessaire

Ce type d’événement tragique nous rappelle que l’éducation et le soutien psychologique aux jeunes mères doivent être des priorités dans les zones à risque. La société civile et les autorités locales sont appelées à intensifier leurs efforts pour prévenir de tels actes et renforcer la protection des droits de l’enfant.

Un appel à l’espoir

Malgré l’horreur de cette tentative d’infanticide, cette histoire témoigne de la puissance de la solidarité communautaire. La vigilance des habitants du quartier Bokwango a permis de sauver une vie innocente. Cet acte héroïque mérite d’être salué et érigé en exemple pour les communautés à travers le Cameroun.