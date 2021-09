CAMEROUN :: Port Autonome de Kribi : Une montée en puissance des performances. :: CAMEROON

Avec des chiffres en nette évolution de 200% par rapport à ceux de la même période l’année dernière, le Comité Consultatif d’Orientation du Port Autonome de Kribi salue l’évolution des performances réalisées au sein de la communauté portuaire de la cité balnéaire.

Réuni en sa 8e session le 8 sep-tembre dernier à Kribi, cet organe consultatif a examiné les résultats opérationnels du premier semestre de 2021 et s’est penché sur le fonc-tionnement de la place portuaire en 2020. Il en découle que ce bilan réalisé au cours de l’exercice 2020, période marquée par la pandémie de Covid-19 est plus que satisfaisant. Le CCO/PAK a relevé que la place portuaire de Kribi a fait montre d’une résilience remar-quable grâce à la mise sur pied d’un plan de continuité des activités dont la mission était de maintenir la pour-suite des opérations au sein de cette communauté.

Cette initiative impulsée par le top management du Port Autonome de Kribi, a permis selon BAKO HA-ROUNA, Directeur Général Adjoint du PAK, repré-sentant le Directeur Général empêché, « de juguler le trafic marchandises au plus fort de la crise ». En plus de cela, il a été souligné que des lignes maritimes à destination de Kribi se sont multipliées et un climat social serein s’est observé sur l’ensemble de la place portuaire. Restant sur cette note positive, BAKO HAROUNA, a formulé l’espoir de voir les travaux de cette rencontre contribuer au renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de la place portuaire de Kribi.

Un vœu qui n’a pas laissé indifférent Alain Blaise BATONGUE, Président du CCO/PAK qui a exhorté les membres de la place portuaire de Kribi à rester vigilants face à la résurgence de la pandémie liée à la Covid-19. Pour garder la courbe des activités ascendante et continuer à produire des résultats qui traduisent à souhait l’excellence opérationnelle de la place portuaire de Kribi, il a conseillé à chacun de « maintenir la vigilance et l’engagement dans la riposte face au virus ». A l’issue des échanges, les participants ont adopté plusieurs ré- solutions. Elles visaient notamment la dynamisation de la perfor-mance portuaire,l’amélioration du niveau de service par la prise en compte des besoins spécifiques des clients, usagers et opérateurs. A également été recommandé, l’achèvement du processus de digitalisation de l’ensemble des procédures au niveau de la place portuaire de Kribi