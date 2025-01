ROYAUME-UNI :: Arsenal FC - Tottenham Hotspur : une affiche de prestige en Premier League :: UNITED KINGDOM

Les journées s’enchainent et les matchs se suivent en PREMIER LEAGUE, et les différents clubs en lice se donnent à cœur joie sur les terrains afin d’avoir le meilleur résultat possible.

Le face-à-face ARSENAL FC – TOTTENHAM HOTSPUR est la vitrine pour faire de cette semaine celle de toutes les attentes. Une affiche qui promet d’être à la hauteur des attentes au vu des ambitions des deux clubs dans cette compétition et de l’enjeu du match.

Avec sa cote de 1.35, ARSENAL FC deuxième au classement devra profiter de son statut de la loi du domicile pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de rester dans la course au titre. En confiance les coéquipiers de DECLAN RICE devront cravacher dur pour rester sur leur bonne dynamique dans cette compétition et poursuivre sereinement leur objectif.

Mais il faudra faire cependant attention à TOTTENHAM HOTSPUR douzième au classement avec sa cote de 7.05 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable lors de ce déplacement et espérer tenir tête à ce dernier. Les coéquipiers de LUCAS BERGVALL comptent déjouer les pronostics avec une performance appréciable et satisfaisante même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match.

Ce sera la 41ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 16 victoires pour les GUNNERS contre 31 victoires pour les SPURS et 11 matchs nuls.

